Nem tudni még, mikor lehet újra ételt osztani a rászorulóknak

Egyelőre fogalmuk sincs a segítő szervezeteknek arról, hogyan oldják meg a szabadtéri ételosztást. A járványhelyzet miatt tilos a gyülekezés , ezért a szokásos sorban állás most nem megoldás – számolt be róla az RTL Híradó. A Heti Betevő Egyesület hetedik éve oszt meleg ételt a rászorulóknak vasárnaponként, most hajléktalanszállókra, nappali melegedőkbe viszik az ételt. November 11., az új korlátozások hatályba lépése óta bizonytalan ideig szüneteltetik az ételosztást. Korábban két-háromszázan juthattak náluk meleg ételhez: hajléktalanok, kisnyugdíjasok, nélkülöző családok jártak hozzájuk. Nagy Emese, az egyesület társalapítója azt nyilatkozta, hogy el sem tudják képzelni, hogy mi lesz pár hét múlva, de bíznak abban, hogy a szabályok enyhülnek, vagy megtalálják a módját annak, hogy segítséget tudjanak nyújtani az embereknek. Az Ökumenikus Segélyszervezetnél azt mondják, épp a járvány miatt egyre többen kérnek tőlük segítséget. Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató szerint több olyan család is megjelent náluk, akik a járványhelyzet miatt kerültek nehéz helyzetbe: elvesztették a bevételeiket, megszűnt esetleg a családfenntartó munkája. Azt kérték, hogy aki rajtuk keresztül segítene, hívja a 1353-as adományvonalat. A Heti Betevő pedig ötödszörre rendez művészeti aukciót, ahol neves kortárs művészek alkotásaira licitálhatnak a segíteni vágyók.