Átlagosan 70 százalékos az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcinájának hatékonysága

Erről Kis Zoltán, az NNK laborvezetője beszélt a Kossuth Rádió műsorában. Számos koronavírus elleni oltóanyag hazai engedélyeztetése a folyamat harmadik fázisában tart. Tömeges oltás 2021 első félévében kezdődhet.

Már több koronavírus elleni vakcina is az engedélyeztetési folyamat harmadik, vagyis a tömeges tesztelés fázisában jár a világban – mondta Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laborvezetője hétfőn a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Elmondta: a vakcinák közül több is kilencven százalék feletti eredménnyel akadályozta meg, hogy a beoltottak megfertőződjenek, ami nagyon jó eredménynek számít. Kiss Zoltán szerint úgy tűnik, ezek az oltóanyagok hatásosak lesznek a koronavírussal szemben. – A tömeges tesztelésben általában több tízezer ember vesz részt, de az engedély megszerzése után is figyelik az adott vakcinát a szakemberek, így amikor elkezdődnek az oltások, tovább javulhat a hatásossága – tette hozzá. Mivel már az első engedélyezési eljárások is elkezdődtek, a szakember szerint esély van arra, hogy még idén forgalomba kerüljenek az első vakcinák. Ugyanakkor a szakember azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy 2021 első felében kezdődhet a tömeges oltás. Emlékeztetett: először a kockázati csoportba tartozókat oltják majd be, tehát azokat, akik a legsérülékenyebbek a koronavírussal szemben.