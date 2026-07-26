Az elmúlt két évben megduplázódott az arany ára. Az orosz-ukrán háború és Donald Trump elnök hatalmi ambíciói okozta bizonytalanság miatt az emberek a biztos, kézzelfogható értékek felé fordultak. Ez magyarázza az illegális aranybányászat hirtelen növekedését. Hatása nemcsak a környezetvédelemre, de az aranybányászokra is drámai, mert utóbbiak egészségüket teszik kockára a higany alkalmazásával.
Megkezdődött az Egyesült Királyságban az Oxfordi Egyetem és a brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű oltóanyagának alkalmazása.
A két teljes dózisú, illetve az alacsonyabb és magasabb dózisú oltási kombinációk eltérő hatékonyságára egyelőre nincs magyarázat, de az egyetemi szakértők is hangsúlyozták, hogy az eredmény mindenképpen rendkívül kedvező.
Ígéretes eredményre jutottak brit kutatók az Alzheimer-kór korai felismerésében: tíz olyan proteint azonosítottak a vérben, amelyek segítségével egyszerű vérteszttel előre jelezhetik, hogy valakinél fennáll az Alzheimer-kór kialakulásának veszélye.