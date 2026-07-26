Kösz, Putyin, kösz, Trump, az illegális aranybányászat rekordokat dönt, a természet pusztul miatta

Az elmúlt két évben megduplázódott az arany ára. Az orosz-ukrán háború és Donald Trump elnök hatalmi ambíciói okozta bizonytalanság miatt az emberek a biztos, kézzelfogható értékek felé fordultak. Ez magyarázza az illegális aranybányászat hirtelen növekedését. Hatása nemcsak a környezetvédelemre, de az aranybányászokra is drámai, mert utóbbiak egészségüket teszik kockára a higany alkalmazásával.