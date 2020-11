Varga Judit szerint Brüsszel embercsempészetet vár el hazánktól

A jogász végzettségű igazságügyi tárcavezető összekeverte a Büntető Törvénykönyv passzusait.

Dühös posztot osztott meg Facebook-oldalán az igazságügyi miniszter. Varga Judit azon háborgott egy sort, hogy az Európai Unió Bírósága a hétfőn tárgyalta a „Stop Soros” törvénycsomag egyes elemeit, egy 2018-as kötelezettségszegési eljárás nyomán. Bejegyzésében a politikusnak sikerült meredeken fogalmaznia.

"Brüsszel többek között kifogásolja a Büntető Törvénykönyv új tényállását, amely bűncselekménynek minősíti a jogellenes bevándorlás elősegítését és támogatását. Vagyis az Európai Bizottság gyakorlatilag az embercsempészet támogatását várja el Magyarországtól!"

– írta Varga Judit, akit alighanem itt megcsalhatta az ismerete és sikerült több dolgot is összemosnia. Ugyanis az általa hivatkozott jogellenes bevándorlás elősegítése és támogatása, valamint az embercsempészés két külön fogalom. Előbbit a Fidesz 2018-ban fogadta el és jóval alacsonyabb büntetései tételei vannak, mint az embercsempészetnek. Utóbbi bűncselekményt már jóval a bevándorlási válság előtt üldözte a magyar büntetőjog. Hab a tortán, hogy az embercsempészés büntetési tételeit a kormány 2015-ben megszigorította, így akár már húsz év is adható bizonyos esetekben, azoknak, akiket bűnösnek találnak ebben a deliktumban. Az Európai Bizottság bizonyára nem is emelt kifogást a drasztikusabb szankciók ellen, csak a Stop Sorossal akadtak gondjaik, ami eleve egy más törvényi tényállás. A bejegyzést egyébként jó ízű brüsszelezéssel és migránsozással zárja a magyar igazságügyi miniszter.