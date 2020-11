A főpolgármester papagájokat alkalmazna kormányzati szóvivők helyett

A kormányrendelet szerint a 65 évnél idősebbek a nap bármely szakában vásárolhatnak majd.

A tájékoztatás szerint a kijelölt időpontokban csak 65 éven felüliek mehetnek be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzlet) és a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe (gyógyszertár). A szervezet hangsúlyozza, hogy a felsorolt boltokban a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. Ez ellen emelt szót Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő is, aki – mint arról lapunk beszámolt – egy facebook bejegyzésben kifejtette, hogy a kormány döntésének egyáltalán nincs értelme.