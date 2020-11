Menczer Tamás szerint Orbánnak nincsenek álmatlan éjszakái azért, mert George Clooney „marhaságokat beszél róla”

Az államtitkár a Hír TV-ben úgy fogalmazott, hogy az amerikai színésznek „súgói” vannak, és azt javasolta, hogy inkább jöjjön el Budapestre a feleségével, és igyon egy jó kávét.

Visszaszólt Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár George Clooney-nak, miután a színész Orbán Viktort és rendszerét kritizálta egy tévéműsorban – vette észre a 444 . Menczer a Hír TV-nek adott interjút, amelyről közösségi oldalán azt írta:

„George Clooney valószínűleg nem fogja félrenyelni a kávéját az én véleményem miatt, de ettől még a butaság butaság marad. Mondjuk, szerintem Orbán Viktornak sincsenek álmatlan éjszakái azért, mert George Clooney marhaságokat beszél róla”.

George Clooney pár napja a GQ magazinnak arról beszélt, hogy mennyi düh és gyűlölet tapasztalható a világban, amire példaként Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Jair Bolsonaro brazil elnököt említette. Kritizálta Orbán rendszerét, mire a magyar kormányzati propaganda azt hangoztatta, hogy George Clooney Soros György és fia befolyása alatt áll. A színész erre közleményt adott ki, amelyet a Telex közölt. George Clooney azt írta, hogy a Soros befolyásáról szóló vád hazugság, Soros Györggyel egyszer találkozott egy menekültválságról szóló ENSZ-tanácskozáson az amerikai elnökkel együtt, a fiával pedig egy davosi eseményen futott össze.

„Ebben ki is merül a kommunikációm Soros Györggyel. Orbán propagandagépezete tehát hazudik, pont” – jegyezte meg a színész.

Felidézte azt is, hogy a Soros-család jelentős támogatást nyújtott a szegények és a menekültek oktatására és jogi megsegítésére a világban, illetve hogy a rendszerváltás környékén maga Orbán Viktor is Soros-pénzen tanult Nagy-Britanniában, és a kormánya is fogadott el tőle támogatást „a régi szép időkben, amikor Orbán Viktor kiállt a kommunizmussal szemben”. Közleményét azzal zárta, hogy várja a napot, hogy Magyarország újra rátaláljon arra, ami egykor volt. Menczer Tamás erre reagálva azt mondta a Hír TV-ben, hogy George Clooney egy jó színész, ő pedig tiszteli azokat, akik a saját szakmájukban jók.



„De ez önmagában még nem jelenti azt, hogy ért a világpolitikához is. És óva intenék azért attól, hogy George Clooney-t világpolitikával kapcsolatban egy ilyen orákulumnak tekintsük. Minden tisztelet mellett én abban sem vagyok biztos, hogy ha egy hétköznap megkérdeznék, akkor egészen pontosan elhelyezné, hogy Budapest, Magyarország hol van, és mit is kell rólunk tudni” – állapította meg a politikus.

Az államtitkár szerint George Clooney-nak „súgói” vannak, és azt javasolta, hogy inkább jöjjön el Budapestre a feleségével, és igyon egy jó kávét, akkor látni fogja, milyen jó hely Magyarország.