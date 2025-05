Közelkép - A színész és a reklámszöveg

Haumann Péter nagyszerű színész. Ezt tudom, amióta csak több évtizede, még a pécsi társulat tagjaként láttam vele Arturo Uit. S azóta nincs olyan figura – pedig csak színpadon 130-nál többet sorol fel a Wikipédia -, amelyben ne lenne hiteles. Akár csak a hangjával is, mint Hókuszpók a törpék között. Most is korrektül szólal meg a kormány 2020-as Széchenyi tervének reklámjában.