Kapott egy sallert a kormány a Miskolci Törvényszéktől

Nizzában, Bordeaux-ban és Zürichben is landolt a 17 milliárdos magángép.

Többször járt külföldön nyár vége óta az Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc és Szíjj László által is használt 17 milliárd forintos magánrepülőgép, az OE-LEM. Annak ellenére, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium szeptember óta nem ajánlja a külföldi utazást, Orbán Viktor miniszterelnök pedig október 16-án Facebook-oldalán azt javasolta, hogy idén a magyarok ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazásokat – írja az Átlátszó . Szeptember elején a portál számolt be arról, hogy a NER két kedvenc luxusjárműve , a 17 milliárd forint értékű, OE-LEM lajstromjelű magánrepülő, és a Szíjj László milliárdos tulajdonában lévő, máltai offshore cég mögé rejtett 7 milliárdos Lady MRD luxusjacht az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is többször egy időben volt horvát nyaralóvárosokban, de külön-külön is szép helyeken jártak. (A portál munkatársa fotózta le augusztusban Szijjártó Péter minisztert a jachton az Adrián .) Az Átlátszó most azt vette sora, hogy a szeptemberi és novemberi szigorítások óta mit csinált az OE-LEM és a Lady MRD.