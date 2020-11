Megütötték végre a kormány ingerküszöbét a bántalmazott nők

A honvédelmi miniszter szerint nincs olyan katona, aki lélegeztetőgépen lenne.

Már több mint 1100 katonánk van, aki megfertőződött, de 900 katonánk meg is gyógyult ebből a fertőzésből. A többiek abban a stádiumban vannak, hogy még nem lehet gyógyultnak nyilvánítani őket – közölte Benkő Tibor a Spirit FM Exkluzív című műsorában. A honvédelmi miniszter megjegyezte azt is, hogy nincs olyan katona, aki lélegeztetőgépen lenne. Múlt héten 1100 katona kezdte meg a munkát különféle kórházakban. Torba Attila alezredes beszámolója szerint ők lázat mérnek, útbaigazítást adnak vagy egyéb adminisztrációs feladatokat látnak el. Benkő Tibor ezt most azzal egészítette ki, hogy ha a kórházaknak nagyobb segítségre van szükségük, akkor tudnak még plusz katonát biztosítani. Beszélt arról is, hogy hétfőtől a katonák különböző intézmények őrzés-védését is ellátják: különböző nemzetiségek külképviseleteit, kormányzati épületeket is védeni fognak. Elmondása szerint rendkívül szigorú óvintézkedéseket vezettek be mind a magyar honvédség, mind a külszolgálatban lévő katonák esetében.