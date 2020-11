Mindenkit véd a maszk

Általános használatával az amerikai járványügyi hivatal új állásfoglalása szerint el lehetne kerülni a szigorú korlátozásokat.

Megváltozott az amerikai járványügyi hivatal, a CDC állásfoglalása a maszkkal kapcsolatban. Korábban ugyanis úgy vélték, leginkább arra szolgál, hogy a viselője ne adja át a fertőzést másoknak. A novemberi állásfoglalás szerint védi azt, aki viseli, és azokat is, akikkel találkozik – írta az Orvostovábbképző Szemle Online.

A frissített állásfoglalás szerint az arcmaszk segít, hogy a viselője kevesebb levegőben terjedő cseppet lélegezzen be. A cseppfertőzéssel terjedő betegségek, így a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 leginkább aeroszol formájában fertőz, a kilégzés vagy beszéd során felszabaduló 5 mikrométernél kisebb részecskék bioaeroszolok formájában akár 10 méterre is eljutnak és 3 órán keresztül is megőrzik fertőzőképességüket. Még inkább és messzebbre szóródik, ha a megfertőződött személy köhög, tüsszent, énekel, beszél vagy sóhajt.