Útitárs az új vírus ellen

Újonnan közzétett eredmények szerint, 40 ezer emberen végzett vizsgálatok alapján 95 százalékos hatékonyságú az orosz oltóanyag, a Szputnyik V (Útitárs). Úgy tűnik, valóban az egyik széles körben alkalmazható ellenszer lehet.

A vakcina saját honlapján közzétett dokumentum szerint az Orosz Egészségügyi Minisztérium a világon elsőként, november 8-án engedélyezte a COVID-19 ellen a Szputnyik V nevű vakcina használatát. Kétségek azonban világszerte felmerültek a szerrel kapcsolatban, mert a bírálók szerint a Lancet orvosi lapban megjelent korábbi közleményükben az orosz tudósok nem szolgáltattak kielégítő mennyiségű adatot a tesztelésekről. Nemrégiben azonban újabb számok jelentek meg a kísérletekről, amelyeket a Science című lapban közzétett, ezeket elemező cikk szerint már sokkal elfogadhatóbbak. A világ első műholdja, az 1957-ben felbocsátott Szputnyik-1 (Útitárs) volt a névadója az orosz koronavírus elleni vakcinának, a fejlesztők szerint oltóanyaguk megjelenése ugyanolyan jelentős pillanat, mint az első műhold megjelenése a világűrben. Az első tudományos közlemény még csak 20 emberről tett említést, akik megbetegedtek a tesztelések során, és azt sem tudatta, hányan voltak ezek közül, akik valódi ellenszert, hányan, akik csak placebót kaptak. Az újabb, 24-én megjelent tanulmány szerint 39-en lettek COVID-19-betegek a kísérletek során, ezek közül 31-en voltak olyanok, akik hatástalan anyagot kaptak. A vakcinát a moszkvai Gamaleja Járványtani és Mikrobiológiai Kutatóintézet készíti. A harmadik fázisú kísérletekben körülbelül 40 ezer véletlenszerűen kiválasztott önkéntes vesz részt. Eddig 22 ezer pácienst oltottak be első alkalommal, több mint 19 ezer önkéntes pedig már a második oltást is megkapta. Az eredmények második, időközi összegzése szerint az oltás 91,4 százalékban hatékony az első dózis beadása után 28 nappal, és hét nappal a második adag beadása után. Az előzetes adatok alapján pedig 95 százalék feletti a hatékonyság 42 nappal az első dózis után és 21 nappal a második után. Jelenleg 78 fertőzött van, de komoly mellékhatás az eddigiek során nem merült fel. A Gamaleja intézet megoldása hasonló az Oxford/AstraZeneca vakcinájáéhoz, itt is módosított vírusokat vesznek alapul. Ezek génjei között nincs, amely a reprodukcióért felelős, így elszaporodni nem tud a szervezetben, de ott van – jelen estben – az a gén, amely a koronavírus tüskéjét alkotó fehérje előállításáért felelős. Ez a fehérje váltja ki az immunreakciót. A technika 50 éves, bejáratott, a Gamaleja tudósai szerint egyedülálló újításuk az, hogy kétféle hordozóvírust juttatnak be a két oltás során a szervezetbe, így megnövelt és hosszabb idejű immunitás jön létre. A szert India, Dél-Korea, Kína, Brazília gyártja, az ára kevesebb mint 10 dollár (3000 forint) adagonként.