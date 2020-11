Felújított metrókocsik: orosz rulett

Nyugtalanító eredményre jutottak az orosz metrókocsi-beszerzését vizsgáló szakértők. A Népszava megszerezte a titkolt jelentést.

Alkalmatlan anyagok használata, elavult felfüggesztési rendszer, visszatérő rozsdásodás, tucatnál is több sorozatos meghibásodás, ügyetlenül megvalósított, ideiglenesnek szánt megoldások, orosz szabványok, gondatlan kivitelezés – olvasható a lapunk birtokába került jelentésben. De akadnak ennél cifrább dolgok is. Karácsony Gergely főpolgármester január elején rendelte el az M3-as vonalon futó orosz metrókocsik beszerzésének átfogó vizsgálatát. A jelentést a BME Viking Zrt. határidőre le is szállította, ám a BKV felügyelő bizottsága mind a mai napig nem tárgyalta. A főváros három hónapja lényegében titkolja a jelentést és nem véletlenül. A műszaki, gazdasági és jogi kérdéseket külön-külön tárgyaló jelentésben egészen durva megállapítások szerepelnek. A jelentés szerint az új kocsik vásárlásához képest a korábbi városvezetés által választott orosz – felújításnak beállított – konstrukció „igen szerénynek mondható megtakarítást eredményezett”, különös tekintettel „az üzemeltetés és karbantartás egyelőre nehezen prognosztizálható költségére”. A jelentés szerint a kocsik élettartamának végére akár 36 százalékkal is nőhet az üzemeltetési költség. S akkor még nem beszéltünk az utólagos klimatizálás áráról, illetve arról, hogy a karbantartás költsége irreálisan megemelkedhet, ha az orosz gyártó monopolhelyzetbe kerül az alkatrész utánpótlásban.



Márpedig a jelentés szerint eddig 18 sorozathibára derült fény. A rozsdásodás, a pocsék heggesztés, és az ülések esetenként balesetveszélyes törése a legsúlyosabb problémák közé tartozik. A legnagyobb gond a rozsdásodás – derül ki a Népszava birtokában lévő jelentésből. Az első három szerelvény padlólemezei három év alatt teljesen átlyukadtak, de a rozsda már elérte az oldallemezeket, a tartóoszlopokat, és megjelent a tetőn is. Ráadásul az azóta javított kocsikon újra megjelentek a rozsdafoltok. A később gyártott kocsikon enyhébbek a tünetek, de a szakértők szerint bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy csak idő kérdése, mikor indul meg azokban is a kiterjedt korrózió. A padló ugyanis ezeknél a kocsiknál sem lett tökéletes, az ajtóküszöbnél például hiányzik a vízelvezetés, így csak befelé tud folyni a tisztításhoz használt mosófolyadék és az eső. A problémát az oroszok úgy próbálták kiküszöbölni, hogy lyukakat fúrtak a küszöbbe, csakhogy ezt gyakorta olyan gondatlanul végezték el, hogy a víz most egyenesen a tartószerkezetbe folyik. S nemcsak arról van szó, hogy az orosz „felújítással” anyagilag sem járt túl jól a főváros, vagy hogy a szerelvények durván rozsdásodnak. A jelentés szerint eddig 18 sorozathibára derült fény. Köztük van az ülések esetenként balesetveszélyes törése.

Nehéz szülés Karácsony Gergely főpolgármester azután döntött a felülvizsgálatról, hogy a BKV kénytelen volt beismerni: a „felújított” szerelvények padlólemezeit gyakorlatilag felzabálja a rozsda. A főpolgármester két hónapot adott a feladat elvégzésére. A BKV először saját könyvvizsgáló cégével, valamint annak jogi partnerével végeztette volna el a munkát, de a társaság felügyelőbizottsága nem támogatta a javaslatot, mert nem látták biztosítottnak az eljárás részrehajlás nélküli lefolytatását. Nyílt közbeszerzést kértek, abban bízva, hogy egy ismert minőségbiztosító cég, például a német központú TÜV Rheinland vizsgálhatja majd ki az ügyet. Nem így lett. A pályázatra három ajánlat érkezett, kettőt érvénytelennek nyilvánítottak. A megbízást végül a BME Viking Zrt. nyerte el 57,5 millió forintért, amely később más alvállalkozókat is bevont a munkába. Kérdésünkre, hogy a BKV felügyelő bizottság eddig miért nem tárgyalta a jelentést, a közlekedési cég korábban azt válaszolta, hogy „zajlik a jelentés véglegesítése, ami pusztán az elütések javítását és az adatok egyeztetését jelenti, természetesen a megállapítások megváltoztatása nélkül”. Katona Tamás, a felügyelő bizottság elnöke szerint a jelentést pontosítani kellett, mert „a szakértői vizsgálat nem minden kérdésünkre adott kielégítő választ”.

Az orosz gyártó, a Metrowagonmash (MWM) által 30 évre felemelt élettartam a szakértők szerint csak akkor teljesíthető, ha a gyártási anomáliák kezeléséhez haladéktalanul nekikezdenek és a javítás megfelelő színvonalon zajlik le. Intő jel, hogy a meghibásodás aránya a teljes járműflottában már most 15 százalékos. Márpedig a normál működéshez a járművek 84 százalékára szükség van. A problémák jelentős részét az okozza, hogy nem a régi kocsivázakat újították fel, hanem újakat gyártottak, majd ebbe próbálták beilleszteni – a gyártási dokumentáció szerint „nehezen értékelhető új megoldásokkal” – a nem ehhez a kocsiszekrényhez gyártott új berendezéseket. Ennek eklatáns példája az inverter (áramátalakító) elhelyezése. A szakértők szerint a tartókonzolok anyaga nem alkalmas hegesztett szerkezethez, ami töréses balesetet eredményezhet. Az oroszok ugyan azóta javították a hibát, de ez csak ideiglenesként fogadható el. A gondatlanság egyébként a jelentés szerint visszatérő probléma. „A gyártáskori ellenőrzés során bizonyos elemeket nem lett volna szabad tovább engedni”– olvasható a jelentésben. A szakértők egyenesen kétségbe vonták a hegesztők alkalmasságát és a teljes járműflotta haladéktalan átvizsgálását javasolják a varrathibák feltárása érdekében. Komoly gond az is, hogy a kábelkorbácsokat gyakorta egyszerű műanyag gyorskötözőkkel alakították ki, az esetleges tűz terjedését megállító tűzgátak pedig helyenként egyszerűen kimaradtak. Gond van a padlószerkezetben használt anyagokkal is, amelyek „magyar szabványoknak való megfeleltetése kétségbe vonható”. Az is sok kérdést vethet fel, hogy a BKV minőségtanúsítóját az orosz cég fizette. A szakértők szerint a még nyitott műszaki kérdések jelenthetnek kockázatot a napi üzemeltetés biztosítása során, de folyamatos monitorozás és karbantartás mellett garantálható az üzembiztonság – állítja a jelentés.