Merkely Béla szerint csökken a fertőzöttek aránya

Az egészségügyi szakembereknek elég lesz 2021. április elsejéig eldönteniük, hogy vállalják-e a sok vitát kiváltó új jogviszonyt - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Az eredeti elképzelés - és a még érvényes törvény - szerint ezt december 31-éig kellett volna megtenniük, ám az új foglalkoztatási forma részleteit szabályozó rendeletek sem jelentek meg időben. Az is valószínűtlen, hogy a vállalt november 30-i határidőre a munkavállalók elé teszik az aláírandó szerződésüket. Az új jogviszonyban az állami egészségügyben az országos kórházfőigazgató lesz mindenkinek a munkáltatója. Azonban az ő hivatala is lassan áll fel. Lapunk úgy tudja: egyelőre még keresik azt az irodaházat, amelybe az új hivatal beköltözhet majd, elődje, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ budai székháza ugyanis szűk a most szerveződő stábnak. A bizonytalanságot az is növeli, hogy bár a kormány nyilatkozatai szerint kész korrigálni - vagy legalábbis elhalasztani - azokat a pontokat, amelyeket erős kritika ért az érintettek részéről, ám ennek a jogszabályokban semmi nyoma. Így elképzelhető volt az is, hogy december végével - a járvány közepén - több ezer, az új szerződést alá nem író szakember esik ki az állami egészségügyből. Az aláírási határidő elhalasztása ezt a közvetlen veszélyt szünteti meg. (Ehhez módosítani kell a törvényt, hogy a munkaviszony december végi megszűnését hatálytalanítsák.) Gulyás Gergely közlése szerint az április döntésig az orvosok megkapják az új szabályok szerinti bérüket. Egy szerda éjjeli kormányrendelet szerint a pénzügyminiszternek 71,6 milliárd forintot kell biztosítania arra, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok is megkapják azt a fizetésemelést, amely a többi orvosnak is jár majd az új bértábla szerint. Az viszont nem tisztázott, hogy ez miként jut majd el a címzettekhez. Ám két problémára már az orvosi kamara rögtön felhívta a figyelmet. Egyrészt az alapellátó fogorvosok kimaradnak ebből, másrészt pedig a praxisközösségek létrehozása legalább egy esztendőt csúszik.