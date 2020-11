Vásárlásra és az ellenkezőjére is buzdítanak ma

A Black Friday lévén „minden” akciós, a Ne vásárolj semmit! nap követői szerint viszont legalább egy kicsit álljunk le a folyamatos pénzköltéssel.

Bár a vásárlásra buzdító Black Friday kampány hangosabb, nem véletlenül egybeesik azzal a Ne vásárolj semmit! nappal, amelyet Ted Dave a kanadai Vancouverben talált ki, hogy tiltakozzon a túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyenlőtlen elosztása és a reklámok életünkre gyakorolt, túlzó hatása ellen. Nagyobb nyilvánosság előtt először 1992 szeptemberében az Adbusters (Reklámirtók) szervezet tartotta meg a vásárlásmentes napot, rámutatva, hogy a világ népességének 20 százaléka fogyasztja a rendelkezésre álló erőforrások 80 százalékát. 1997-től tartják november utolsó – fekete – péntekén, az Egyesült Államokból elterjedt, ráadásul karácsony előtti vásárlónapon. Magyarországon 2004-ben hirdette meg először a a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE).

Mint a Facebook-oldalukon írják, az egynapos fogyasztói böjt célja a boltok tudatos elkerülése, de a nem vásárlás miatt felszabaduló idő hasznosabb eltöltése is. Mert, mint a honlapjukon írják, nincs az rendjén, hogy egyre többet törődünk a vásárlással, miközben az élet fontos pillanatai úgy suhannak el mellettünk, hogy csak nézzük.

A Black Friday, a hálaadás utáni első péntek hagyományosan a karácsonyi vásárlások kezdőnapja az Egyesült Államokban. Ma már a világ minden táján kiemelt kedvezményekkel várják ezen a novemberi pénteken vevőiket a kiskereskedők. Magyarországon elsősorban az online forgalomra jellemzők az akciók, leárazások, amelyek legújabban nem csupán egyetlen napig, hanem szinte egész hónapban tartanak. A lehetőség népszerűségét mutatja, hogy a Black Friday szóösszetétel 2017-ben a legfelkapottabb keresőszó volt, és az elmúlt két évben is az első hétben szerepelt – írta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleménye nyomán az MTI.

Bár egyre több a környezettudatos és társadalmilag érzékeny vásárló, azt még mindig kevesen tudják pontosan, milyen tevékenységeiknek milyen hatása van a környezetre. A fenntartható életmódot vizsgáló nemzetközi és hazai kutatások szerint életünk három területe terheli leginkább a környezetet:

Ezekben lenne tehát szükséges változtatni, amelyhez az egyesület segítséget is készített. A tanácsok között szerepelt például az, hogy fogyasszunk kevesebb húst és tejterméket, mert az állattartás jobban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint a közlekedés. Inkább helyben termett vagy készített élelmiszert vásároljunk, mint sokat szállítottat, mert így a környezetterhelés csökkentése mellett a helyi gazdaságot is támogatjuk. Igyunk csapvizet, nincs csomagolás, szállítás és olcsóbb is. Legyen jó a lakás szigetelése, gondoljuk meg, és ha lehet, kapcsoljuk ki vagy vegyük lejjebb a légkondi és a fűtés erősségét. Kerüljük a vegyszereket, ha lehet válasszunk bio- vagy natúr élelmiszereket, tisztítószereket, kozmetikumokat és termékeket. Vásároljunk tartós, hosszú élettartamú, javítható tárgyakat, de