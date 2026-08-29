Hogyan jön létre a tudat az agy működéséből, és honnan tudhatjuk, hogy más élőlényeknek – vagy a mesterséges intelligenciának – vannak-e szubjektív élményei? A tudatkutatás ma már számos részletet feltárt, de a legfontosabb kérdések egy része továbbra is nyitott.
Egyre hangsúlyosabb a szorongás és a bizonytalanság, az emberek gyakran érzik úgy, hogy kicsúszik a lábuk alól a talaj. (...) Napjainkban sajnos elemi szinten pusztítjuk a közösségeket ahelyett, hogy építenénk őket, hiszen enélkül nincs erős összefogás – fogalmazta meg jelenkorunk társadalmi-ökológiai válsága kapcsán Orosz Katalin. A transzperszonális pszichológia magyarországi szaktekintélye életútjáról, terápiás munkásságáról és a zöld fordulat iránti elköteleződéséről is mesélt a Visszhangnak.
Feszítsünk ki két pont közé egy kötelet. Keressünk akár két szimpatikus fatörzset, és a földhöz viszonylag közel rögzítsünk közéjük egy hevedert, majd próbáljunk meg végigsétálni rajta. Ha ez már könnyen megy, képzeljük el, hogy ez a kötél egy kőbányában vagy egy szurdokban van rögzítve, jó magasan, a természet közepén, és ezen sétálgatunk. Ez egy különleges sport, amit a talaj mentén gyakorolva slackline-nak hívunk, viszont ha már magaslatokban lépkedünk, akkor highline-ozunk. De nem pusztán sport: egy életérzés, ami bátorságra, a saját félelmeink leküzdésére sarkall – erről mesélt lapunknak Fodróczi Zoltán, a Magyar Légvonal Egyesület egyik alapítója.
A pszichológia és a pszichiátria számos módszert dolgozott ki mindenféle lelki bajaink kezelésére. Legtöbbjük tudományos megalapozottsága vitathatatlan. Ám amikor a kliens terápiára jelentkezik, meglepődhet, hogy tőle várnak erőfeszítéseket. Tárulkozzon fel, bizonyos szempontok mentén dolgozzon önmagával a problémáján, és a terapeuta segítségével maga jusson el a kedvező változásig. A kezdő kliensnek ez furcsa, még ha tisztában van is vele, mert ő titkon tanácsra vár. Mondják meg, mi baja, és mit csináljon!
Az évszakok váltakozása ritmust, rendet tartott és tart ma is a természeti népeknél. A „civilizált ember” már jó ideje nem képes kikeveredni a saját maga által kreált káoszból. Csodálkozunk, hogy a világ a feje tetejére állt, hogy képtelen vagyunk kontrollálni az életünk történéseit. Azt mondjuk, bonyolultabbá vált körülöttünk minden. Pedig nem. Mi tettük azzá.
FELMÉRÉS Spórolósak a fiatalok, és tudnak kamatos kamatot számítani. Ugyanakkor vannak, akik túlbecsülik a saját képességeiket.
A választási eredményekből is látjuk, a magyar lakosság egy része, úgy hárommillió ember pénzügyi gondolkodásában nem szerepelnek a világgazdasági folyamatok, ellenben létező figura a rezsicsökkentő mágus, aki a nézésével megállítja az inflációt, a járásával az áremelkedést. Az államháztartás például már egy bűvös, elvarázsolt fogalom, pedig az is egy kassza, működése lefordítható háztartási szintre: a családfő előre elverte a pénz, ráadásul még az unokáink is fizetni fogják a most felvett hiteleinket. A hatósági árakkal időlegesen befagyasztott pénzügyi térben túszul ejtett lakosság felé már el-eljutnak olyan hangok, mint az emelkedő infláció, melynek a mértéke jóval nagyobb a most prognosztizált 10 százaléknál, és hogy várható valami különleges pénzügyi művelet – vö. megszorítás – mindenható kormányunk részéről. Egyszer csak el kell engedniük az árstopot, meg a kamatstopot. A rezsi ugyan még nem emelkedett, de ott lebeg felettünk az energiaárak elszállásának réme, és a háború miatti drágulás. A legtöbbünk számára (mert ahogy van 16-33 százalék funkcionális analfabétánk, ugyanennyi pénzügyi analfabétánk is) rendkívül fontossá válik az eddig mostohán kezelt pénzügyi tudatosság. Bár évtizedek óta kiemelt uniós cél a pénzügyi műveltség növelése, ehhez képest egy 2020-as felmérés szerint a magyaroké az OECD – hát még az EU-s – átlag alatt van, a grúzokéval és a peruiakéval vetekedve. Spórolásban veszettül jók vagyunk, de eladósodásban is, és a pénzügyi tudatosság sem egyenlő csupán az árcédulák nézegetésével, blokkok gyűjtögetésével. A magyarok viszonya eleve ambivalens a pénzhez, még a pszichológusunk előtt sem akarunk beszélni róla, annyira perverznek érezzük. Holott az életünk minden dimenziójában, a párkapcsolatunkban is jelen van, akár mint pénzügyi hűtlenség, de ha egyetlen ember kezeli a kasszát, és ezzel zsarolja, manipulálja a családot, az már a bántalmazás lehetséges módja.
A Black Friday lévén „minden” akciós, a Ne vásárolj semmit! nap követői szerint viszont legalább egy kicsit álljunk le a folyamatos pénzköltéssel.
Az étkezési és bevásárlási kisokos több táplálkozástudományi szakember és szervezet összefogásával készült el.
Sokan tapasztalatból tudják, sem a pénztárcának, sem az alaknak nem tesz jót, ha éhesen mennek vásárolni. Megkérdeztük a szakértőt, mire érdemes még figyelni az élelmiszerek beszerzésekor.
Még mindig problémát jelent a túlzott alkoholfogyasztás, különösen nyáron.
Nem nagyon érdekli az embereket a fenntarthatóság – derült ki a Felelős Gasztrohős Alapítvány és az NRC Maketingkutató és Tanácsadó Kft., az élelmezési világnap apropóján készített kutatásából.
Manapság trendi tudatosan létezni: például étkezni és mozogni, környezetet védeni, de nem biztos, hogy tudjuk, mit is jelent ez valójában. Bognár-Molnár Virág jógaoktató abban is segít, hogyan lehet erre ráébredni.
A magyar GDP 2017-ben akár 3,7 százalékkal gyarapodhat, ha a nemzetközi környezet a tavalyihoz hasonlóan alakul, azaz nem lesz jelentős lassulás Európában vagy éppen Kínában - erről beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint jövőre szintén 3 százalék feletti növekedésre lehet számítani. Orbán Viktornak a gazdasági évnyitón elhangzott prognózisát azonban cáfolta a szakember.