Demeter Szilárd kirúgását várja a kormánytól Bajnai Gordon

A volt kormányfő szerint, ha az állami tisztviselő ügyében nem lép Orbán Viktor, akkor ő helyette is szégyenkezni fog.

Amennyiben Demeter Szilárd meg hétfőn is az Ön kormányának tisztviselője, akkor az általa szombaton az Origónak adott „nyilatkozatot” (véleménycikket –) nyilván mi magyarok, és az egész világ a magyar kormány álláspontjának tekinti majd – írta Bajnai Gordon Orbán Viktornak szánt „nyílt üzenetében” vasárnap a Facebookon. „Ha így lesz, én - sokakkal együtt - Ön helyett is szégyenkezni fogok hazám és a magyarok nevében. Ne legyen így.” Demeter Szilárd, hivatalos pozíciói szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumának „a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős” miniszteri biztosa és a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Amint azt a Népszava is megírta, Demetert az említett „Európát Soros György gázkamrájának” nevező cikke miatt elítélte már a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), az izraeli nagykövetség, és felháborodásának adott hangot Vámos Miklós író is.