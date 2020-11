Rasszizmus a francia rendőrségnél – Több mint 130 ezren vonultak utcára

Tömegek tüntettek szombaton a sajtószabadságért Franciaországban. A belbiztonságiak brutalitásáról szóló felvételek felkavarták a társadalmat.

Szombaton Franciaországban több mint 130 ezren tüntettek a nemzetbiztonsági törvény vitatott módosítása ellen. Párizsban csaknem félszázezren vonultak utcára. Anarchisták összecsaptak a rendőrökkel, akik közül legalább két tucatnyian megsérültek. A megmozdulásokat egyebek mellett jogvédő szervezetek szervezték a sajtószabadság védelmében. A kormánynak azon javaslata ellen tiltakoztak, amely alapján a rendőrökről munkájuk végzése közben készült képek, felvételek közzétételét a hatóságok akár 45 ezer eurós bírsággal és egy év szabadságvesztéssel is büntethetik. A kabinet szerint a módosításra azért van szükség, mert a „sárgamellényesek" megmozdulásai is megmutatták, hogy jobban kell védeni a rendőröket. Egy minap történt eset azonban arra világít rá, hogy több esetben a rendőrök sem ártatlan bárányok és sok túlkapás maradhat feltáratlan. Az egész világot bejárta az a felvétel, amelyen Michel Zecler fekete zenei producert verte meg brutálisan négy rendőr. Hírek szerint Emmanuel Macron köztársasági elnök is éktelen haragra gerjedt, amikor meglátta a képsorokat. A négy rendőrt felfüggesztették és eljárást indítottak velük szemben, ám az eset rámutat arra, hogy a testület egyes tagjai mennyire hajlamosak a brutalitásra. Egy 2017-es felmérés szerint a rendfenntartók az átlagnál jóval fogékonyabbak a jobboldali populizmusra is. Az akkori elnökválasztás előtt készített felmérés szerint a belbiztonságiak 51 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a szélsőjobboldali Marine Le Penre adja a voksát, míg Emmanuel Macron neve mellé csak 16,5 százalék akarta tenni az ikszet. Az utóbbi időben nőtt rendőrök által elkövetett erőszakos cselekmények száma is. Igaz, hosszabb távú statisztika nincs erről, mert csak 2017-ben közölték az első adatot, de az azóta eltelt időszak egyértelmű emelkedést mutat. Míg 2017-en a polgárok 7036 ilyen bejelentést tettek, 2018-ban 7576-ot, tavaly pedig már 9565-öt, derül ki a belügyminisztérium adataiból. A bírósági eljárások száma is drámai növekedést mutat. Míg három éve 1108 alkalommal lépett közbe az igazságszolgáltatás, egy évvel később 1180-szor, 2019-ben pedig már 1460 esetben. A trend egyértelmű, de az igazságnak azért két oldala van. 2018 novemberétől hónapokon át hétről hétre tüntettek a „sárgamellényesek” és az idő múlásával megmozdulásaik mind erőszakosabbakká váltak, a demonstrációk résztvevőinek egy csoportja szándékosan provokált összecsapásokat a rendőrséggel, törtek-zúztak, ami részben magyarázza a korábbi évekhez képest kiugró 2019-es adatot. A „sárgamellényesekkel” szembeni bevetések nyomán tehát tovább radikalizálódhatott a rendőrség. Tavaly összesen 39 rendőrt függesztettek fel állásából, de nagyon ritka az, hogy per is indul a túlkapásokkal vádolt rendfenntartó ellen. Érdekes adat, hogy miközben a bírósági eljárások száma 32 százalékkal nőtt, 19 százalékkal csökkent a rendőrökkel szemben hozott ítéleteké. Ennek az az oka, hogy hiába van sokszor a vádlónak igaza, csak ritkán tudják bizonyítani a rendőri erőszakot. A zenei producerrel szembeni fellépés hatalmas megdöbbenést keltett, már mintegy 20 millióan tekintették meg az interneten keringő felvételeket. A videó vízválasztó is lehet a belbiztonsági erők számára. Eddig ugyanis a gyanúba került rendőrök az esetüket kivizsgálóknak lényegében azt mondtak, amit akartak annak tudatában, hogy nincs bizonyíték ellenük, illetve állíthatták azt, amit a Michel Zeclert brutálisan megverő négy rendőr is, miszerint ők valójában áldozatok voltak, a másik támadott rájuk, ezért alkalmaztak erőszakot. A rendőrök Zecler esetében nem tudták, hogy filmezik őket, így nem csak brutális fellépésükről értesülhetett a világ, hanem hazugságuk is lelepleződött. Az ügyben művészek, sőt sportolók is felszólaltak. Kylian Mbappé, a francia válogatott világbajnok csatára a Twitteren elfogadhatatlannak nevezte a történteket. „Az én Franciaországomnak megvannak a maga értékei és viselkedési normái. Állítsuk meg az erőszakot!” – írta. Elítélte a rendőrök brutális fellépését Antoine Griezmann, az FC Barcelona francia támadója is. Jean-Luc Mélenchon, a baloldali radikális Engedetlen Franciaország párt vezetője, valamint a francia zöldek is a párizsi rendőrfőnök, Didier Lallement lemondását követelték. Olivier Faure, a szocialisták főtitkára pedig egyértelműnek nevezte, hogy a rendőrségen belül létezik rasszizmus. Az ügyészség a rendőrség belső ügyosztályát, az IGPN-t bízta meg a nyomozással. Szakértők azonban úgy vélik, ilyen esetekben szerencsésebb lenne, ha független testület vizsgálódna.