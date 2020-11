BoJót egyszerre üti a járvány és Brexit

Az alsóház a héten szavaz a friss szigorításokról. A zendüléssel fenyegető konzervatív honatyák a népharagot közvetítik a kormány felé.

Jeles elődjével, Margaret Thatcherrel ellentétben, akinek egyik legfelejthetetlenebb mondása volt, hogy „ti visszafordulhattok, ha akartok, de ez a hölgy nem hátrál meg”, Boris Johnson ebben az évben már több mint egy tucat teljes fordulatot hajtott végre. A legfrissebb szombat este következett be, amikor megadta magát mintegy hetven lázadó párttársának és megígérte , hogya kedden befejeződő második angliai vesztegzárat követő, az országot három veszélyességi zónára osztó megszorításokat. Sőt, február 3-ra kilátásba helyezte a kéthetenként felülvizsgálatra kerülő restrikciók teljes kivezetését. Az alsóház a héten szavaz a friss szigorításokról. A zendüléssel fenyegető konzervatív honatyák a népharagot közvetítik a kormány felé: Anglia lakosságának egyelőre csak nagyjából egy százaléka kerül – a legfeljebb hat ember egy légtérben tartózkodásának feltételén túl – viszonylagos szabadságot, például az éttermek, kocsmák és más vendéglátóipari létesítmények kinyitását lehetővé tévő első zónába. A második fokozatú régiókban, de különösen a legalább 23 millió britet érintő harmadik csoportban a csőd küszöbére jutott vendéglők, pubok számára óriási csalódást jelentett, hogy éppen karácsony előtt csak a hideg, esős szabad levegőn vagy egyáltalán nem fogadhatják a fogyasztókat. A képviselők különösen sérelmezték, hogy a szabályok egész grófságokra és megyékre vonatkoznak, figyelmen kívül hagyva, hogy azokon belül sok helyen alacsony a fertőzöttek száma. Különösen érvényes ez a Londonhoz közeli Kentre, ahová, mint a legsúlyosabb kockázati kategóriába sorolt közigazgatási egységbe, nem is tanácsos beutazni az egyes és kettes kategóriájú régiókból. Boris Johnson visszavonulása hirtelen húzásainak egyike lehet, hiszen a miniszterelnöki hivatal vezetője, Michael Gove szombaton még két teljes oldalt kitevő esszét tett közzé a The Times napilapban. Ebben arra intett, hogy amennyiben a Ház nem szavazza meg az új rendeleteket, a Covid-19 esetek elhatalmasodása minden egyes angliai kórház működőképességét veszélybe sodorja. A kormányfő még pénteken is úgy nyilatkozott, hogy „megérti az emberek frusztráltságát, akiknek falujában nagyon kevés a megbetegedések száma, mégis egy magasabb rizikójú osztályba kerülnek”. Akkor még arra a tapasztalatra hivatkozott, hogy „ha nem lesznek úrrá a helyzeten az erősen fertőzött régiókban, a baj az alacsonyabb érintettségű körzetekbe is beszivárog”. A tiltakozó képviselők egyik legfőbb érve, hogy a kormány nem a legfrissebb adatok alapján döntött, nem várta meg az egyhónapos lezárás hatását. Már a SAGE tudományos tanácsadó testület is megerősítette, hogy a továbbfertőzési mutató 1 alá esett, azaz a járvány nem növekszik tovább. Remények szerint az egészségügyi és idősotthoni dolgozók már december 7-től megkaphatják a Pfizer/BioNTech védőoltást, természetesen annak engedélyezésétől függően. Vasárnap reggel mind a Sky News, mind a BBC politikai magazinjában megjelent Dominic Raab külügyminiszter, aki szerint a lényegi Brexit-tárgyalások nagyjából utolsó hetükbe érkeztek és hamarosan befejeződhetnek. Ahogy még a hétvége beköszönte előtt Lord Frost brit főtárgyaló, úgy Raab is „a brit szuverenitás” tiszteletben tartására hívta fel az EU-t. Azt mondta, „nem hangzik jól” az EU-t képviselő Michel Barnier legutóbbi ajánlata a Nagy-Britannia számára fenntartott 15-18 százalékos halászati kvótáról. Dominic Raab „pragmatizmust, jószándékot és jóhiszeműsége” vár az EU-tól a szabadkereskedelmi megbeszélések végső szakaszában. A The Sunday Times szerint az EU Bizottságának elnöke, Ursula van der Leyen segítőkésznek bizonyul, a holtpontról való kimozdulás érdekében Londonba delegálta egyik vezető tisztségviselőjét, Stephanie Risót, aki általában „képes megoldást találni”. A brit kormány bízik az áttörésben, de változatlanul nem zárja ki a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét sem.