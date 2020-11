Hazaértek a járvány miatt előbb visszaadott óriáspandák

A koronavírus miatt tudtak bambuszt szerezni az etetésükhöz.

Két óriáspanda tért haza a délnyugat-kínai Csengtuba vasárnap Kanadából, mivel a kanadai állatkert, amelyben éltek, nem tudta biztosítani számukra a táplálékot a koronavírus-járvány miatt.

Ta Mao és Er Sun repülőgépe vasárnap kora reggel érkezett meg a Szecsuán tartománybeli Csengtu repülőterére. Az óriáspandákat karanténba helyezték – közölte a csengtui pandakutató és -szaporítóközpont.

A Calgary-i Állatkert idén jelezte , hogy a pandémia alatti szállítási korlátozások miatt nem tudnak elegendő bambuszt biztosítani az óriáspandák etetéséhez. A kínai pandaközponttal folyatott tárgyalásokon végül abban állapodtak meg, hogy az egzotikus állatokat kölcsönzésük lejárta előtt visszaküldik.

Májusban a kanadai állatkert arról számolt be, hogy mivel a járvány miatt leállt a légiforgalom, nem tudják beszerezni Kínából a fejenként naponta szükséges 40 kilogramm bambuszt. Megpróbálták ugyan máshonnan megoldani, de számos logisztikai nehézségbe ütköztek. Tartottak attól, hogy ha hirtelen elapadnak a források, a pandák teljesen élelem nélkül maradnak. Az állatkert akkor arról is beszámolt, hogy jó ideje próbálják szaporodásra bírni a pandapárt, ami éppen a járvány miatti karantén alatt sikerült, ezért is tartották fontosnak, hogy a pandák visszatérjenek Kínába, ahol nyugodt körülmények között élhetnek tovább.

A csengtui pandaközpont vasárnapi közleményében köszönetet mondott az óriáspandák gondozásáért, Kanada részvételéért az óriáspandák megmentésére irányuló erőfeszítésekben, és további együttműködésre szólította fel mindkét országot a védett fajok megóvása érdekében.

A pandák 2013 óta éltek Kanadában, amikor a két ország közötti állatvédelmi megállapodás keretében Kína tíz évre kölcsönadta őket. Öt évet töltöttek a Torontói Állatkertben, majd 2018 márciusában kerültek a Calgary-i Állatkertbe ikerkölykeikkel együtt, amelyek már januárban visszatértek Kínába. A kölykök, Csia Panpan és Csia Jüejüe 2015. október 13-án jöttek világra Torontóban.

A csengtui kutatóközpont 17 országgal és régióval kötött szerződést óriáspandák kölcsönzéséről 1994 óta. Jelenleg hét országgal működik együtt az óriáspandák kutatásában és szaporításában.