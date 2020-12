Lánchíd: versenyfutás a rozsdával

Egymást érik a bírálati bizottsági ülések és a hiánypótlási egyeztetések a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban.

A Népszava információi szerint a városvezetés nagyon pörgeti az eseményeket, hogy még az idén, de legalábbis a jövő év legelején eredményt hirdethessenek. Így a tendergyőztes tavasszal nekikezdhetne a rekonstrukcióhoz, ami legkevesebb 30 hónapig tart, ha menet közben nem derül ki semmi. (A 18 hónapos hídlezárási limit, amelyet a kormány eredetileg meghatározott, ágazati vélemény szerint tarthatatlan. Az ajánlattevők vélhetőleg arra számítanak, hogy később módosíthatják a szerződést.)

A Lánchíd állapotát hetente ellenőrzi a Budapest Közút Zrt. Legutolsó jelentésükben azt írták, hogy „a korrózió mértéke a párás időben növekszik. A tartószerkezeten a pályaszint alatt, a saruk környezetében jelentős méreteket ölt a rozsdásodás. A járdák repedései a hidegebb időben megnyílnak, így a korróziót fokozó nedvesség akadálytalanul jut be a szerkezetbe, tovább károsítva a járdalemezt. A járda felületén már látszik a korrózió okozta feltáskásodás, de balesetveszélyes helyzet még nem alakult ki”.

A kormány ugyan egy egész kommunikációs kampány fűzött fel a híd nem halasztható felújítására, de egy fillérrel sem ad többet a korábban ígért 6 milliárdnál, ráadásul azt is csak a felújítás utolsó részleteként fizetik ki. A hídfelújításra ezzel együtt bruttó 23,4 milliárdja van a fővárosnak. Az előző tenderen ennél jóval többet kértek a kivitelezők 35,8-38,6 milliárdot, igaz ezek az ajánlatok a híd, a váralagút és a 2-es villamos aluljárójának együttes felújítására vonatkoztak. A fővárosi keret azonban a híd felújításra érkezett árajánlatokhoz is kevés lett volna. Az augusztusban elindított új tender így csak az átkelő rekonstrukciójára korlátozódott.

Az október végi határidőre mind a négy felkért kivitelező – A-Híd Építő Zrt, Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., SDD Konzorcium és a STRABAG Általános Építő Kft. – ajánlatot nyújtott be. Így vagy úgy, mindegyik köthető valamiképpen a kormánypárthoz, de legalábbis haszonélvezője a nagy állami beruházásoknak.



Az elmúlt hónapokban azonban új játszmába kezdett a kormány: nyíltan támadja a Strabagot és az A-Híd Zrt.-t az M0-s körgyűrű állítólagosan gondatlan kivitelezése miatt, erősen ajánlva a fővárosnak, hogy ne az említett cégekre bízza a Lánchíd-felújítását. A Strabag azzal hárította a Népszava fentiekkel kapcsolatos kérdéseit, hogy titoktartási szerződés köti őket. Furcsa módon a tenderen szintén induló SDD Konzorcium ellen nem horgadt fel hasonló indulattal a kormány, holott ez a konzorcium építette a várpalotai 9,4 kilométeres elkerülő felüljáróját, amelyet Orbán maga adott át a választások előtt 2018-ban, de idén nyáron már át kellett építeni. A kormányzati akciózás aligha véletlen. A Népszava információi szerint az egyik célkeresztbe került társaság adta eddig a legjobb ajánlatot. Ez persze még korántsem jelenti a verseny végét, hiszen az ajánlatok az egyeztetések hatására folyamatosan változnak. A végső árat nagyban befolyásolhatja az is, hogy a műszaki kiírásban szereplő tételek között van egy „elírás”, amelynek felülbírálata több százmillióval csökkentheti a végleges vállalási árat.