Több száz millióért épít szolgálati lakást az állam a háziorvosoknak, és így is csak egy tervbe fért be az orvosi rendelő

Idén még egyetlen tanuszodát sem sikerült átadni abból az ötből, amelynek építése hatalmas, több éves csúszásban van. Az eddig beígért 51-ből eddig 20 épült meg.

Végre elindulhat a sportkomplexum tervezése Vajszlón – közölte büszkén két héttel ezelőtt Facebook-oldalán Nagy Csaba fideszes baranyai képviselő. Valójában a helyi tanuszodában már rég sportolniuk kellene a diákoknak, ugyanis a vajszlói projekt bekerült a 2014-ben meghirdetett Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemébe. Márpedig Orbán Viktor miniszterelnök három és fél évvel ezelőtt, a csengeri csarnok avatásán határozottan leszögezte, hogy a listán akkoriban szereplő 24 létesítménynek 2018 júliusára állnia kell. Ráadásul ez a projekt magának a kormányfőnek is szívügye, kétszer is járt már a településen ígéretet téve az uszoda felhúzására. De nem a vajszlói az egyetlen, amely jelentős csúszásban van. A budapesti Gazdagréten az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért és ifjúságért felelős akkori államtitkára, Simicskó István 2014-ben tette le a helyi tanuszoda alapkövét kijelentve: az intézmény egy éven belül állni fog. Ehhez képest tavaly júliusban az RTL Klub stábja meg sem találta a Szent Angyalok Temploma mellett elhelyezett alapkövet, annyira benőtte a gaz. A tervek szerint jövőre keríthetnek sort az átadásra, a helyszínen járva egy nagyrészt kész épületet láttunk. Enyingen tavaly a beruházásról beszámoló Népszavának azt mondták, az ottani uszodát idén ősszel adhatják át, ám a közérdekű adatkérésünkre az Emmiből november 12-én megkapott listából kiderül, ez az épület sincs az átadott uszodák között. Pedig az utolsó, meghosszabbított határidő 2019 harmadik negyedévében lejárt. A sásdi csarnok sorsáról november közepén érkezett utoljára hír: a Baranya megyei napilap azt írta, az épület 70 százalékos készültségű. De Pannonhalmán sem úszhatnak még a diákok a hosszú évekkel ezelőtt megálmodott medencékben. A köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program három ütemében összesen 51 új uszodát ígért a kormány, de még az első ütemet sem sikerült lezárni: a 25 tervezett épületből 20-at adtak át. Pedig kormányzati szereplők az elmúlt hét évben többször világossá tették, mennyire fontosnak tartják ezt a programot. A miniszterelnök 2013-ban közölte először, hogy az ország mind a 175 járásában lesz tanuszoda, azaz ahol nincs, oda építeni fognak. Hét évvel ezelőtt a szolnoki vízilabda aréna átadásakor azt fejtegette, rövidesen „nem lesz olyan magyar ember, nem lesz olyan magyar gyerek”, aki – ha jól szervezik az iskolában az oktatást – ne tanulhatna meg úszni. „A magyar fiatalok ügyei és az ő egészséges életmódra nevelésük Magyarország első számú nemzeti ügye, nincs ennél fontosabb dolog” – szögezte le a kormányfő három évvel később a csengeri uszoda átadóján hangsúlyozva: a tanuszoda és a tornaterem építési programmal el kell érni, hogy az élsportnak „ne csak feje, hanem talpa is legyen”. Szerinte a mindennapi testneveléssel, a tömegsporttal lehet biztossítani az olimpikonon utánpótlását. Így kívánta a kormány megmutatni, hogy nemcsak a focira, stadionokra és az élsportra költ százmilliárdokat, hanem odafigyel a közemberekre is. Orbán Viktor 2013-ban azt mondta, elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban hazánk a negyedik legkevesebbet sportoló ország. A tervek bemutatásakor évekkel ezelőtt számok is elhangzottak: az új tanuszodák 45 ezer diáknak és 700 ezer felnőttnek biztosítanának mindennapi sportolási lehetőséget. Igaz, az erre szánt pénz nincs arányban a stadionokra költött összegekkel. Az Index tavaszi összesítése szerint stadionépítésre 2010 óta több mint 350 milliárdot költött a kormány, ugyanakkor az Emmi lapunknak küldött tájékoztatása szerint a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első két ütemére az Európai Beruházási Bankkal, illetve az Európai Központi Bankkal aláírt szerződéseknek köszönhetően összesen 65 milliárd forintnyi hitelkeret áll rendelkezésre. A program nemcsak hatalmas csúszásban van, az építkezéseket folyamatos botrányok kísérték. A putnoki alapkőletétel során az okozott felháborodást 2014-ben, hogy az akkori humánminiszter, Balog Zoltán esernyő alól figyelte, ahogy a gyerekek szakadó esőben mutatták be az ünnepi műsort. Ráadásul viccelődve kijelentette: legalább az eső feltölti a kiásott gödröt. Végül az uszodára négy évet kellett várniuk a helyieknek: az átadásra 2018 januárjában került sor. Úgy fest, az egész program nagyban kötődik a választási ciklusokhoz. Az első ígéreteket a kormánypolitikusok 2013 végén, 2014 elején tették, az Emmitől megkapott adatokból pedig az is kiderül, hogy a 2020 augusztusáig megvalósult 71 beruházás (uszodák, tan- és tornatermek) több mint felét 2017-2018-ban adták át. A felépült 20 uszoda közül 10-et a 2018-as kampányhajrában adtak át. Több olyan is akadt, aminek a szalagját a legutóbbi országgyűlési választás előtti napokban vágták át, ám még hetekig nem engedték be a közönséget, hiszen a próbaüzem csak ezt követően indult. Viszont az átadáson megjelenő helyi fideszes képviselő-jelölt szónokolhatott, képe bekerült a lapokba még a választás előtt. Több jel utal arra, a helyszínek kiválasztása is főleg aszerint alakult, hogy az adott térség parlamenti képviselőjének mekkora volt a lobbiereje – holott a kormány állította, azt nézték, hol nincs uszoda, és mekkora a járási diáklétszám. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az első ütemben négy tanuszodát kapott. Még le sem zárult az első ütem, idén máris átadták a második szakasz első fejlesztését Kisvárdán, ahol nemrég újították fel a várfüdőt is, itt szintén van hidegvízű úszómedence. Mi több, a településtől alig 20 kilométerre fekvő Cigándon is épül egy új uszoda a második ütemben. Ezekről a fejlesztésekről még 2018 előtt döntött a kormány, amikor a térség erős embere, a kisvárdai Seszták Miklós gazdasági miniszter volt.



Megugró költségek Érdekes, hogy a legnagyobb csúszásban lévő beruházások ára lőtt ki a leginkább. A helyi sajtó átadásokról készült beszámolói szerint a 2017-2018-ig elkészült uszodák jelentős része kijött 350-450 millió forintból. Egyes beruházások azért kerültek többe, mert az államnak telket is kellett szereznie. Az „egyenösszeg” részben annak is köszönhető, hogy a legtöbb épületet a Makovecz Imre tanítványai által készített terv szerint húzták fel. Viszont az Átlátszó oknyomozó portál márciusi gyűjtése szerint a gazdagréti és a pannonhalmi bekerülési költsége is 850 millió forint fölé kúszott. Az utóbbinál a közbeszerzést egyébként Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége nyerte el és szintén Makovecz-stílusterv alapján épül.

Medencére van pénz, de kútfúrásra nem futja

Az alig 1700 fős Vajszló valamiért nagyon fontos a miniszterelnöknek. A 2018-as kampányban külön ellátogatott a településre, majd a választást követően ismét odautazott, hogy megköszönje a helyieknek, amiért olyan nagy arányban szavaztak a fideszes jelölte. Egy hónappal később 2,4 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el „Vajszló nagyközséget érintő infrastruktúra-fejlesztés érdekében”. Idén pedig a sportkomplexum tervezésére újabb 200 milliót biztosított a kormány, a november 11-i határozata szerint az előkészítési fázis határideje 2021. augusztus 31-én jár le. A komplexum a tanuszodából és egy külön sportcsarnokból áll majd. A település fejlesztésére szánt hatalmas összegeknek prózai oka van. A kormány úgy ígérte meg ugyanis a tanuszoda fejlesztését, hogy nem vette figyelembe: a községnek nincs szennyvízcsatornája, ahova leengedhetnék a medence vizét. Ezt 600-700 millióból lehetne kiépíteni, vagy ki kellene ásni két, egyenként 30 köbméteres tározót plusz 47 millióból.



Látványterv már van Vajszlón, jövő ősszel talán az építkezés is elkezdődhet Fotó: NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

De nem a vajszlói uszoda az egyetlen, ahol nem volt körültekintő a tervezés. A sásdi intézménynél nem vették figyelembe a Baranya megyei napilap szerint, hogy a helyi vízmű csak akkor tudná az uszodát ellátni elég vízzel, ha kifúrnak egy 120 méteres mély kutat. A fejlesztés összesen 50 millióba kerülne, a lap szerint a város nem támogatta novemberben a fúrást. A Magyar Narancs 2017-ben pedig arról számolt be, hogy Sásdon úgy pályáztak 100 milliós uniós támogatásra energetikai korszerűsítés címen, hogy még nem volt mit fejleszteni. Akkoriban ugyanis még csak a gödör kiásásánál tartottak, azaz be sem volt építve a gépészet, aminek a korszerűsítésére kértek újabb jelentős összeget.