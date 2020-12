Forró lehet Biden tele

Állandósulni látszik a feszültség a román kormány és az államegyháznak számító ortodox egyház között. Hétfőn a járványügyi szabályozás és a konkrét hatósági tiltás ellenére megtartotta a Szent András-napi zarándoklatot a Konstanca központú tomisi egyházkerület érseke. A hívek ezúttal fegyelmezettebbnek bizonyultak, mint egyházi elöljárójuk, csupán mintegy négyszázan mentek el a hagyományosan több ezer hívőt vonzó zarándoklatra. Szent András Románia védőszentjének számít, 2012 óta hivatalos ünnep november 30-a. Teodosie érsek a koronavírus járvány kitörése óta igen sok bosszúságot okozva a román kormánynak. Kezdettől nyílt háborút indított a járványügyi intézkedések ellen. A márciusban bevezetett járványügyi tilalom dacára továbbra is a szokásos módon végezte el az áldoztatást: a borba mártott, majd arany edénybe helyezett kenyeret, az ortodox oltáriszentséget ugyanazon aranykanállal tette az áldozni kívánó hívek szájába. A hagyományos áldozás betiltása miatt országszerte voltak háborgó egyházi vezetők, de nyílt szembenállásban Teodosie érsek élen járt. Ő a szájmaszk viselésnek is hadat üzent, és koronavírus-űző imamenetet is szervezett. Az országos járványügyi operatív törzs október 5-én hozott tiltó határozatot a három nagy egyházi ünnep miatt: októberben Szent Paraschiva és Szent Demeter, novemberben Szent András napján tartanak hagyományosan zarándoklatot az ortodoxok. A tiltó határozat ellen az elsőszámú egyházi vezető, Dániel pátriárka is szót emelt, aránytalan diszkriminációnak, a vallásszabadság megsértésének minősítette azt, a tomisi érsek pedig bíróságon fellebbezte meg, sikertelenül. Teodosie egyenesen arra buzdította híveit, hogy ne engedelmeskedjenek a hatósági tiltásnak, egyházkerülete papságát is odarendelte Szent András „barlangjához”, a zarándoklatra. A szabadtéri szertartáson részt vevő papok nem viseltek védőmaszkot sem, miközben pillanatnyilag Konstanca megyében legmagasabb a fertőzöttségi mutató Romániában. Nemcsak a román kormánynak gyűlt meg a baja az ortodox egyházzal. A balkáni térség ortodox elöljáróinak többsége lázad a járványügyi intézkedések ellen. A papok jó része nem tartja és nem tartatja be a liturgiák során a járványellenes előírásokat, változatlanul ugyanazzal a kanállal áldoztatnak, és mindenkinek csókra tartják a keresztet. Így nem is véletlen, hogy megfertőződött és elhunyt több ortodox vezető a térségben. Irinej szerb pátriárkát november 22-én temették el, Amfilohije püspököt, a szerb ortodox egyház montenegrói vezetőjét november elsején. A járvány jelentőségét nyíltan lebecsülő püspököt maga Irinej pátriárka búcsúztatta. Amfilohijet nyitott koporsóban temették el, a hívők pedig hagyományos módon, tiszteletük jeléül megcsókolták a halottat és a felállított keresztet is. Irinej pátriárkát már üvegtetejű koporsóban ravatalozták fel. Búcsúztató liturgiáját élőben közvetítették a szerb televíziók. Látható volt, hogy a résztvevők közül nagyon kevesen viseltek maszkot, nem tartották a kötelező távolságot, amellett, hogy legtöbben az üvegkoporsó fedelét és a keresztet is akadály nélkül megcsókolhatták.