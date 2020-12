Beköszönt a tél: szerdán minden hullik: hó, havas eső és ónos eső is

Nappal sem lesz sehol plusz öt foknál magasabb hőmérséklet az országban.

Délnyugat felől szerdán tovább növekszik, vastagszik a felhőzet: számottevő csapadék délutánig nem valószínű, késő délutántól, estétől azonban a délnyugati, nyugati tájakon már előfordulhat helyenként gyenge vegyes halmazállapotú csapadék – írta napi országos előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat . A nyugati határvidéken havazás, havas eső, másutt inkább ónos eső, fagyott eső várható. A keleties szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Késő estére általában +1 és -5 fok közé hűl le a levegő. Szerda éjfélig figyelmeztető előrejelzést is kiadtak: helyenként ismét sűrű, zúzmarás köd alakult ki hajnalra virradóan. Kiemelten az Alföld középső és a délkeleti tájain, illetve néhol az Északi-középhegységben, illetve a Dunántúl magasabban fekvő, felhőben lévő tájain lehetnek rosszak a látási viszonyok. Késő estétől a csapadék formája Somogyban, Zalában, majd később általában az Alpokalján is egyre több helyen fagyott esőre, majd ónos esőre vált. Az említett tájakon csütörtök reggelre akár több milliméternyi ónos eső is hullhat. A nyugati határnál tarthat ki legtovább a csapadék havazás formában.