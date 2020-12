„Egyszemélyi a párt” – Nem változtatnak a politikai stratégián

Sorozatban szállítják a fideszes politikusok a botrányokat, de több elemző is úgy véli, ezek nincsenek hosszú távú hatással a Fidesz megítélésére.

Annyira egyszemélyi a párt, hogy amíg Orbán Viktor nimbusza személyesen nem lesz érintett egy ügyben, a Fidesz szavazói biztosan kitartanak majd, kisebb veszteségként betudva az esetleges fideszesek lebukásait – erről beszélt a Népszavának Szichler Patrik, a Political Capital elemzője. Szerinte függetlenül attól, hogy Orbán Viktor tudott-e vagy sem Szájer József politikailag veszélyes életviteléről, a pártvezető olyan erős, hogy nem fog megkérdőjeleződni pozíciója, hozzáértése. Szichler Patrik – és ezt hasonlóan látja Nagy Attila Tibor politikai elemző is – úgy véli, hogy a közelmúlt nagy botrányainak (itt az adriai hajóúton szexvideót készítő Borkai Zsolt győri polgármester, a pedofílbűncselekmény miatt elítélt Kaleta Gábor diplomata és a luxusjachtozáson lencsevégre kapott Szijjártó Péter külügyminiszter ügyeit említették) nincs hosszú távú hatása a Fidesz megítélésére, és elképzelhető, hogy a Szájer-sztorival is így lesz. Nagy hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Fidesz kommunikációja azért is veszélyes, mert nagyon magas erkölcsi mércére helyezték a pártot, aminek nehéz megfelelni. Mikecz Dániel, a Republikon Intézet elemzője szerint sem olyan súlyú botrány Szájeré, amelynek önmagában hatása lehet a 2022-es választásokra, de a fideszesek urizálása (ő Orbán Ráhel esküvőjét és Rogán Antal helikopterezét említette) olyan toposszá válhat, ami már a választók kollektív tudatában is rögzül. Ez folyamatosan rombolhatja a Fidesz konzervatív önképét, ráadásul az ellenzék is mindig számon kérheti majd a kormányon. Mikecz szerint a Fidesz, valamint a kormányzás szervezetileg annyira Orbán Viktor személye köré épül, hogy amíg ő képes győzelemre vezetni a pártot, pozícióját aligha kérdőjelezik meg. – A Fidesznek nyilván kedvezőtlen a Szájer-botrány, de egy több mint tíz éve kormányzó párt esetében természetes, hogy felbukkannak ügyek, melyek kedvezőtlenül hatnak a támogatottságra, a kérdés mindig az, hogyan reagálnak ezekre – mondta lapunknak Deák Dániel. A kormányközeli XXI. Század Intézet szakértője szerint a Borkai-, és a Szájer-ügyben is azt látjuk, hogy „Orbán Viktor világos morális testtartás mutatva" egyértelművé tette, hogy az ilyen cselekedetek nem férnek össze a nemzeti oldal értékeivel, az ilyen embereknek nincs helyük a Fideszben. – „Ez egyértelműen megkülönbözteti a jobboldalt a baloldaltól, ahol még egy »drogozós« videó után is mentegették a kispesti szocialistákat” – mondta Deák Dániel, aki szerint a baloldal ugyanakkor érthető módon igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy a jobboldali politikusok hamis módon képviselik saját értékeiket. „Az elkövetkező napokban a nemzeti oldalnak egyértelművé kell tennie, hogy ez nem igaz, minden célkitűzésük mögött egyértelmű politikai meggyőződés áll”. – Ha ez sikerül, akkor a Borkai-botrányhoz hasonlóan a mostani eset sem fog maradandó károkat okozni a Fidesz népszerűségén – vélte az elemző. Hajdu Nóra, az IDEA Intézet munkatársa szerint viszont lehet maradandó hatása a botrányoknak, hiszen mind a Borkai-ügy, mind a „jachtozás”, mind Szájer József lebukása a Fidesz énképét erodálja mindenki számára nagyon is közérthető módon: hiába állítja a párt a konzervatív, visszafogott életmódot a középpontba, tagjai nem így élnek. Hogy 2022-ig tartó hatásuk lehet-e, az persze nagyban függ majd attól, mennyire kezeli jól a kormány a járványhelyzetet és a gazdasági viszszaesést, de – Hajdu szerint – „enyhén szólva ez is kihívásokkal küzd”. Erre az eleve kiélezett helyzetre rakódhatnak még rá a botrányok. – Nem véletlen, hogy ha csak enyhén is, de ősz óta folyamatosan csökken a Fidesz népszerűsége – mondta. Érezhették a bajt a párt vezetésében is, hiszen maga Orbán Viktor adta meg most az iránymutatást, pedig „ő ritkán szokott megszólalni fideszes politikusok kezének elengedésekor”. Függetlenül attól, hogy a Szájer Józseffel Brüsszelben történtek elbizonytalaníthatják a Fidesz táborát, semmilyen indok nincs arra, hogy a Fidesz kommunikációja és a politikai stratégiánk változzon a jövőben – erről beszélt a botrány kapcsán a Népszavának a kormányzati kommunikáció egyik vezetője. Forrásunk szerint ennek oka az, hogy a magyar társadalom több mint 90 százaléka kifejezetten a hagyományos családmodell híve. Szerinte „meg kell előzni, hogy a választásokig még hasonló ügyek előkerüljenek”. Ennek meg kell történnie akár úgy is, hogy néhány embernek szólnak, hogy „légy szíves, lépj hátrébb egyet”.

Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány honlapjának tanúsága szerint a kuratórium tagja Szájer József is, aki – vagyonnyilatkozata alapján – ebbéli tisztsége után javadalmazásban részesül. Szájer József közismert okokból lemondott európai parlamenti mandátumáról, és azt is bejelentette, hogy kilép a Fideszből. Kérdést küldtünk a Schmidt Mária nevével fémjelezett közalapítványnak, azt tudakolva, hogy kuratóriumi tisztségétől is megvált-e, ha igen, indokolta-e döntését. A lapunknak adott válasz szerint „Szájer József a közalapítványban betöltött kuratóriumi tisztségétől megvált. Döntését nem indokolta”. Farkas Ciprián, Sopron kormánypárti polgármestere a közösségi oldalán csütörtök délelőtt adta hírül: „Szájer József levélben hozta tudomásunkra, hogy lemond Sopron városától kapott díszpolgári címéről. A döntését tudomásul vettük és elfogadtuk. Az erről szóló határozat a veszélyhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben született meg.” CZ. G.