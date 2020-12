Amerikai hírszerzés: Kína a II. világháború óta nem látott fenyegetést jelent a világ biztonságára

A leendő amerikai elnök egészségügyi főtanácsadónak kérte fel Anthony Faucit, a koronavírus-járvány elleni küzdelem kormányzati munkacsoportjának tagját, akit Donald Trump ki akart rúgni.

Joe Biden leendő amerikai elnök egészségügyi főtanácsadónak kérte fel Anthony Faucit, a koronavírus-járvány elleni küzdelem kormányzati munkacsoportjának tagját - számol be az MTI. Biden emellett azt is kifejtette, hogy a járványügyi szakember továbbra is az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója maradna. Joe Biden kijelentette, hogy be fogja magát oltatni az új típusú koronavírus elleni vakcinával, amikor Fauci azt mondja neki, hogy az biztonságos, és "örömmel" sort kerítene erre a nyilvánosság előtt a közbizalom erősítésének érdekében. Hasonlóan nyilatkozott korábban három volt amerikai elnök, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is.



Biden emellett elmondta, beiktatásakor arra fogja kérni az amerikaiakat, hogy onnantól kezdve száz napon át viseljenek védőmaszkot a közterületeken, mivel ez jelentősen visszaszorítaná a járvány terjedésének ütemét.