Az Orbán-kormány úgy fordulhat rá jövő áprilisban a parlamenti választásra, hogy aközben, illetve utána még egy hónapig rendeleti kormányzás lesz érvényben.
A tervek szerint a háborús veszélyhelyzet Magyarországon 2026. május 13-ig maradna érvényben, ami lehetővé tenné azt is, hogy a Fidesz a törvényeket megkerülve ismét módosítson a közelgő parlamenti választási szabályain.
A javaslatról az Országgyűlés kétharmados többsége dönt majd a jövő hétfőn kezdődő tavaszi ülésszakban.
Jön a „lex akkumulatorbontó”: ezután legalábbis valószínűleg nem kell üzembezárástól, bírságtól tartaniuk a környezetvédelmi előírásokat semmibe vevő vállalatoknak, elég, ha lebukás után szerződésben vállalják a jogkövető magatartást. A rendelet már hatályba is lépett, visszamenőleges érvényű.
Húsz év után ismét leírta a kormány, hogyan kell felkészülnie az országnak egy esetleges védelmi helyzetre, például egy háborús konfliktusra. A GKI vezérigazgatója szerint mindez csupán félelmekeltésre alkalmas.
Atombunkereket ellenőriznek, vészhelyzeti terv készül nukleáris csapásra, milliók halhatnak meg, ha Putyin ledobja az atombombát – ilyen címekkel rendre jelennek meg riogató cikkek a nyilvánosságban, mióta Oroszország lerohanta Ukrajnát. A napokban Lengyelországban is becsapódott egy feltehetőleg eltévedt légvédelmi rakéta, amitől az ukrán hadszíntérrel szintén szomszédos magyarok is a szívükhöz kaphattak. Míg utóbbi sajnálatos eseményre a felek most kivételes higgadtsággal reagáltak, a Kreml retorikai eszköztárában bevett gyakorlat a verbális megfélemlítés, az atommal fenyegetőzés, a kommunikációs eszkaláció pedig olyan szintre jutott, akár a hidegháború idején – súlyosbítva az online tér bábeli zűrzavarával. A háborútól való félelem kilenc hónapja visszatért a mindennapjainkba, a Népszavában múlt héten megjelent Publicus-felmérés szerint a magyarok fele valamilyen szinten szorong a háború miatt, 17 százalék pedig attól retteg, hogy Putyin beveti az atomfegyvereket. De mennyire valós a fenyegetés, és mitől kell jogosan tartanunk? Hiszen február 24-e reggele előtt még az ukránok is csak egymás közt tréfálkoztak azzal, hogy te összepakoltad már a menekülőtáskádat?
A magyarázat a korábbi fideszes jogalkotási előírásokon túl csak a szokásos: Ukrajna, fegyveres konfliktus, humanitárius katasztrófa, szankciók.
A megdönthetetlen indoklás: háborús veszélyhelyzet.
Noha az utóbbi napok fejleményei alapján enyhülni látszik a feszültség, a verbális adok-kapok továbbra is pörög.
Egyre több az olyan lépés, amely villámgyorsan belobbanthatja az egyelőre hideg háborút.
Az ukrán haderő harcedzett és Kelet-Ukrajna oroszajkú lakói sem feltétlenül fogadnák virágokkal a bevonuló orosz katonákat - erről beszélt lapunknak egy tekintélyes lengyel szakértő.
Alighanem a Trump-kormány mindent elkövet, hogy Biden hivatalba lépése előtt a lehető legnagyobb viszályt szítsa.
Nem lesz háború a Koreai-félszigeten – jelentette ki elnöksége 100. napján a dél-koreai államfő, Mun Dzse In. Állítását azzal indokolta, hogy Szöulnak vétójoga van egy esetleges Észak-Korea ellen irányuló amerikai katonai akcióban.
Regionális háború kirobbanásának lehetőségére figyelmeztette Törökországot az iraki kormányzat.
Növekszik az Ukrajna és Oroszország közötti háború veszélye - jelentette ki Adrij Descsicja ukrán külügyminiszter az amerikai ABC televízió által vasárnap sugárzott interjújában.