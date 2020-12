A Budapest Pride segítő kezet nyújtana a Fidesznek

Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megakadályozzuk Magyarország egyik legfeketébb karácsonyát – fogalmaz Tóth Bertalan.

Nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, frakcióvezetője. Az írást változatlanul közöljük: Miniszterelnök Úr! Ön ma megint csak a saját választóihoz beszélt a – mi adónkból fizetett- „közszolgálati” rádióban! Szokás szerint Sorost, a migránsokat és az Európai Uniót szidta, és mellébeszélt! Úgy tett, mintha az unió nem tett volna semmit a migráció kezelése érdekében, mintha nem csökkent volna 90%-kal a Törökország és Marokkó felől érkező migráció, és igyekezett azt sugallni, hogy a migrációnak köze van az uniós jogállamisági kérdésekhez! Ön megint torzít, hamisít, csúsztat - szokás szerint! És ami a főbűn, szégyent hoznak Magyarországra, a magyar emberekre! Megértem, hogy nem akart arról beszélni, hogy a Fidesz-rezsim álkeresztény erkölcse egy brüsszeli szexorgia helyszínén lógott az ereszcsatornán, droggal a hátizsákjában. Erre valóban nehéz szavakat találni. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megakadályozzuk Magyarország egyik legfeketébb karácsonyát! Az embereknek pedig tudniuk kell, hogy mire számítsanak! Ön és a fideszes elit ma már teljes mértékben elveszítette realitásérzékét, szembekerült egész Európával és elfelejtkeztek arról, hogy mi a dolguk: a felelős kormányzás! Magyarországnak ma nincs felelős kormánya! Nem teszik a dolgukat az egészségügyben, a szociális szférában és a gazdaságban sem! Pedig lenne mit, mert egyre mélyebbre sodródunk a válságba. Ahhoz, hogy karácsonykor ne gyászoljunk, most kellene megvédeni az embereket! Nem a fideszes elit lopásait védő vétóról kellene magyarázkodni, meg hogy az EU-n kívül mennyivel jobb lenne védekezni! Ez mellébeszélés! Ön is tudja, hogy nem az EU akadályozza a tömeges oltásokat és a kontaktkutatásokat, hanem a Fidesz-kormány! Nem az EU gátolja a munkahelyi fertőzéseket megállító 100 százalékos táppénz bevezetését, hanem a Fidesz-kormány! Mára minden jóérzésű magyar ember számára nyilvánvalóvá vált: a Fidesz-rezsim mindenben mást csinál, mint amit mond! Önök azt mondták, mindenkit meggyógyítanak, de már több ezer ember halt bele a koronavírus-fertőzésbe! Azt mondták, senkit nem hagynak az út szélén, miközben 150 ezer állástalan semmilyen ellátást nem kap! Azt mondják, a magyaroknak még sosem volt ilyen jó, és közben padlón az egészségügy, hanyatlik az oktatás és milliók nélkülöznek! Változtassanak, amíg nem késő! Kezdjék meg az azonnali és tömeges szűrést, és szigorú kontaktkutatást, mert tudni kell, hogy ki beteg, és ki nem! Adjanak 100 százalékos táppénzt azoknak, akik koronavírusos tüneteket mutatnak és karanténba kerülnek! Ez visszaszorítaná a járvány terjedését, mert az emberek nem félnének a kisebb összegű táppénztől és nem mennének betegen dolgozni! Adjanak 80 százalékos bértámogatást a munkahelyek megőrzése érdekében! Növeljék meg az álláskeresési támogatás összegét havi nettó 100 ezer forintra, és folyósítsák ezt 9 hónapig azoknak, akik elveszítették a munkahelyüket! Duplázzák meg a családi pótlékot, a családtámogatást, a GYES és a GYET összegét! Adjanak tisztes megélhetést biztosító nyugdíjat minden idős embernek! Minden késlekedéssel töltött percért, minden elhalasztott intézkedésért és blöffért Önt terheli a felelősség! Felelős kormányzást vár el Magyarország és Európa is! Tegye a dolgát végre! Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, frakcióvezető