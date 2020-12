Meghalt Pécsi Ildikó

A Warner az összes 2021-es mozis megjelenését a premierrel egy időben elérhetővé teszi az HBO Maxon – legalábbis az Egyesült Államokban.

Bombaként robbant a tengerentúli sajtóban a hír, hogy az egyik legnagyobb klasszikus hollywoodi stúdió, a Warner az összes 2021-es mozis megjelenését a premierrel egy időben elérhetővé teszi az HBO Max nevű platformon egy hónapig az Egyesült Államokban. Aztán leveszik onnan, és mintha létezne a megjelenési ablak, amit éppen megszüntettek, hogy később valamikor ismét elérhető legyen. Hogy világos legyen a döntés súlya: nem streamingre vagy karantén idejére készült „limitált” filmekről van szó, hanem olyan nagy büdzsével készülő produkciókról, mint a Denis Willeneuve rendezte, nagyrészt Magyarországon forgott Dűne, a Démonok között harmadik és a Mátrix negyedik része, melyek a pre-covid érában dollármilliárdokat fialtak volna a mozikban, mielőtt tovább léptek volna a Home Entertainment felé. A szakemberek véleménye markánsan eltér a Warner lépése kapcsán, de abban nagy az egyetértés, hogy mindenki csak találgat a rendkívüli üzleti modell kapcsán. Egyesek teljesen logikus reklámfogásnak tartják és az értelmi szerzőként a WarnerMediát jelölik meg, ami nagy összegeket fordít arra, hogy beszálljon a streaming piacra. Ezért is indították el HBO Max nevű szolgáltatásukat, mely a „mozicsatorna” kontentje mellett extra néznivalókat is kínál az amerikai előfizetőknek: a tulajdonos más tévécsatornáit (CNN, Cartoon Network és a TNT), illetve a New Line Cinema és a Warner Bros. mozis katalógusát. A döntés előfutáraként a Wonder Woman 1984 kapcsán alkalmazott modellre is felhívták a figyelmet: sok hónapos huzavona után úgy döntöttek, hogy december 25-én bemutatják a Wonder Woman 1984-et az HBO Maxon és az amerikai mozikban is ugyanazon napon. Sok olyan országban, ahol nem elérhető az HBO Max, a film premierjét egy héttel korábban, december 16-án tartják mozikban, már ahol persze nyitva lehetnek. Magyarországon a kormány még nem döntött a járványügyi szigorítások kapcsán, hogy mi lesz december 11-e után, de például Szlovákiában biztos az enyhítés, a karácsonyi szezonban nyitva lesznek a mozik, míg például Olaszországban nemrég jelentették be, a hatósági zárlat januárig elhúzódik. Ez a modell érthető volt a Wonder Woman 1984 esetében, de az, hogy a teljes 2021-es line up megy a felhőbe, az már teljesen átformálja a forgalmazási piacot. Ann Sarnoff, a WarnerMedia igazgatója a The Verge-nek azzal indokolta a lépést, hogy az amerikai mozik idén nagyon kevés ideig működtek és 2021-ben is csökkentett kapacitással fognak majd csak üzemelni. Az egyik vezető mozilánc, az AMC igazgatója, Adam Aron úgy reagált, hogy a Wonder Woman 1984 esetét megértették, kivételesnek tartották, de a mostani lépésnek nagyon nem örülnek. A szakember úgy látja, a Warner a mozis profitjukat akarja beáldozni annak érdekében, hogy a HBO Max szolgáltatást erősítse, mely elemzők szerint nem hozza a várt előfizető számokat – ezt az is alátámasztja, hogy éves előfizetés-akciót hirdettek a bejelentéssel. Adam Aron hangsúlyozta: a mozipiacnak is komoly kárt okoz a WarnerMedia, ezt pedig nem fogják engedni és azonnali tárgyalásokat követelnek, különösen, hogy karnyújtásnyira vagyunk a covid-vakcinától. A másik nagy amerikai láncot, a Regalt tulajdonló Cineworld – nem mellékesen ehhez a cégcsoporthoz tartozik a magyar piacvezető Cinema City is – közleményben úgy fogalmazott, hogy olyan művekről döntött a Warner, melyek mozikba készültek, oda valók és természetesen ők is tárgyalni szeretnének a megjelenési ablak visszaállításáról. Kérdés: érint ez minket? Az illegális piacot tekintve mindenképp: ha a mozis premierek streamelhetők lesznek 4K UHD felbontásban Amerikában, akkor azok rögvest csemegék lesznek a torrent oldalakon. Az általunk megkeresett hazai mozisok derűlátók e-téren: a Cinema City PR és marketing igazgatója szerint a látványfilmeket továbbra is nagyvásznon fogják nézni. A legális hozzáféréseket tekintve sem minden tét nélküli a helyzet: Andy Forssell, az HBO Max Global vezetője ugyanis bejelentette a lisszaboni Web Summit konferencia csütörtök esti panelbeszélgetésén, hogy 2021 második félévében megkezdődik az HBO európai streaming szolgáltatásainak, azaz a Go-nak a HBO Max-ra való átállása – a pontos időpont még nem publikus. Mindenesetre a magyar filmrajongók jól járnak: benne leszünk az első körben, hiszen azon európai országok közé tartozunk, ahol a HBO önálló brandként van jelen. Az HBO Magyarország PR managere, Pinczés Ádám az átállás kapcsán úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a lineáris csatornák nem változnak, az HBO Go azonban, mint brand az HBO Max megérkezésével egy időben kivezetésre kerül majd. Arra a kérdésre, a magyar Max verzió miben lesz azonos vagy más, mint az amerikai, csak annyit árult el: új platform lesz, számos friss funkcióval, ám a részleteknek még nincs itt az ideje. Pinczés Ádám azt megerősítette: a csütörtökön bejelentett hibrid (mozis és HBO Max azonos idejű premierje) csak az Egyesült Államokban lesz érvényes, nemzetközileg ezek a filmek továbbra is mozis forgalmazásba kerülnek.