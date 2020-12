Apokaliptikus jóslat a fővárosi éttermek tönkremeneteléről

A jelek szerint az "elviteles ételek" öt százalékos áfája sem segít túlzottan.

Még a 2021-es és a 2022-es év is a válságkezelésről fog szólni a vendéglátásban - többek között erről is beszélt az Inforádiónak Zsidai Zoltán Roy. A több éttermet és szállodát működtető cég vezetője úgy látja, az őszi és a téli időszak sokkal nagyobb terhet jelent a vendéglátóipar szereplőinek, mint a tavaszi karantén. Noha tavasszal hamar lépett a kormányzat, nagy segítséget jelentett például a hitelmoratórium vagy a járulékok csökkentése is, de a támogatások mellett az a legfontosabb, hogy a vendégek visszatérhessenek az éttermekbe.