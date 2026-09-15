Idén már olyan vidéki és budapesti helyek is lehúzták a rolót, amelyek megszűnése korábban elképzelhetetlen lett volna. A magyar társadalom mintegy kétharmada nem éri el az európai középosztály szintjét, miközben az éttermi árak emelkedtek. Az iparág helyzetéről a jövő heti Év Étterme Díjátadó Gála előtt rendezett sajtóbeszélgetést a Dining Guide.
A rendezvénypiaci szereplők és a cukrászdák is teljesen kimaradtak.
Elsősorban a gazdaságfejlesztési miniszterrel szeretnének megállapodni.
A rendőrség büntetni fogja, ha egy munkahelyi étterem bárkit kiszolgál helyben fogyasztásra, noha ezt nem tiltják a szabályok.
A jelek szerint az "elviteles ételek" öt százalékos áfája sem segít túlzottan.
Orbán Viktor hétfőn közölte, hogy be kell zárnia az éttermeknek és legfeljebb ételkiszállítást vagy elvitelt biztosíthatnak, a szállodák pedig legfeljebb üzleti célból érkező vendégeket fogadhatnak kedd éjfél után.
Nem csak luxushelyek kerülhetnek az ínyencek értékelései alapján készített listákra, de mivel nagy a merítés, figyelemre méltó, ha ez sikerül.
A kulináris világ Oscar-díját 2017-ben elnyerő női konyhafőnökkel működő mindjárt kettőt is.
Átadták a magyar vendéglátóipar egyik legjelentősebb elismerését, a 2004-ben alapított Dining Guide-díjat.
A kormány ösztönzi, hogy minél több étteremben, kávézóban, csárdában, vendéglátóhelyen legyen élő cigányzene, mert ez egyszerre szolgálja a foglalkoztatás bővülését, a közös zenélés és éneklés élményét és a nemzeti kultúra, identitás erősödését - írta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselőnek adott válaszában.
Egy tál-adnál? Ezzel a jelmondattal indított vasárnapi ételosztást Siófokon 2015 őszén egy helyi civil szervezet, azóta már a nyolcvanadik alkalomhoz közelítenek.
Továbbra is a vendéglátás a legnagyobb bedőlési arányú szektor Magyarországon, ezen belül az éttermi vendéglátást, italszolgáltatást végző cégek a legrizikósabbak, itt a cégek bedőlési aránya közel 4,5 százalék, jóval magasabb az országos 2,53-os átlagnál - derül ki a Bisnode nemzetközi cégminősítő ágazati elemzéséből.
Wang mester, akinek neve, mint az autentikus kínai konyha képviselőjének, fogalom nálunk, a héten nyitott egy új éttermet a belvárosban. Zuglóban közismert az a vendéglője, ahol van vagy százféle fogás, nagyok az adagok, és viszonylag olcsó. A most megnyílt, a Mandarin névre hallgató a kifinomultabb, kisebb adagokat felszolgáló, mert az a cél, hogy a vendégek minél többfélét végig kóstoljanak.