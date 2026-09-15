Nyolc tartomány jellegzetességei

Wang mester, akinek neve, mint az autentikus kínai konyha képviselőjének, fogalom nálunk, a héten nyitott egy új éttermet a belvárosban. Zuglóban közismert az a vendéglője, ahol van vagy százféle fogás, nagyok az adagok, és viszonylag olcsó. A most megnyílt, a Mandarin névre hallgató a kifinomultabb, kisebb adagokat felszolgáló, mert az a cél, hogy a vendégek minél többfélét végig kóstoljanak.