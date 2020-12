Budapest adhat otthont a 2024-es sakkolimpiának

Győzelemmel, méghozzá igen veretessel folytatta az Európa-bajnokságot a női válogatott, minden és annak ellenkezője is előfordulhat a folytatásban.

A Mindent vagy semmit című vetélkedőhöz kezdett hasonlítani a női Európa-bajnokságon a magyar válogatott helyzete, ugyanis első mérkőzésén váratlan, de annál fájdalmasabb vereségbe szaladt bele a jóval gyengébbnek tartott horvát csapat ellen (22-24). Ez ugyan még nem végzetes fejlemény, de azért erősen elgondolkodtató: noha egy vasárnap esti újabb kudarc a szerbek ellen a továbbjutást matematikailag még nem zárta volna ki, de ahhoz a harmadik mérkőzésen a világbajnok hollandokat kellene majd verni, ami a legnehezebben kivitelezhető feladványnak ígérkezne. Vasárnap két ellentétes lelkiállapotú válogatott állt fel egymással szemben. A mentálisan hagyományosan erős szerbek magabiztosságát tovább emelte, hogy az Eb eddigi legnagyobb meglepetését szolgáltatták: úgy verték a hollandokat az első körben, hogy a koronavírus miatt eleve csak 14 játékost tudtak nevezni. És a baj nem járt egyedül, mert az első félidőben legjobbjukat, Andrea Lekicset is elveszítették. Hordágyon vitték le, elszakadt az Achilles-ína. A hatgólos hátrányt Obradovic kapitány mesterhúzása tette semmissé, a második félidőben minden támadásnál lehozta a kapusát, a szerbek fél óra alatt 20 gólt lőttek és végül 29-25-re nyertek a hollandok ellen az előző kanyarban. Úgyhogy abszolút érthető volt ezek után, hogy a szerbek a magyarok ellen is ezzel a taktikai húzással operáltak: de ezúttal hiába próbálkoztak, a hét a hat elleni játékkal, Kovacsics egészpályás üreskapus gólja jelezte, erre az eshetőségre igenis van magyar válasz. Szöllősi-Zácsik Szandra is végre „vért ivott”, két bombája legalábbis ezt sejttette (5-3), és láthatóan volt spiritusz a magyar lányokban. A szerbek nem tudták azt játszani, amit elterveztek, mert a magyar csapat erőltette rájuk saját akaratát, és nem fordítva. A 25 percben adták csak fel öngyilkos taktikájukat a szerbek, addigra azonban már 17-10 volt ide. Mintha kicserélték volna 24 óra alatt a két csapatot: a magyar kirobbant az erőtől, a motivációja és akarása is az egekben volt, míg a szerbeké ennek pont az ellenkezője. Pontosabban, eredményesebben támadtak és hatékonyabban védekeztek a magyarok, akik a szünetben már 20-11-re vezettek. A válogatott az első félidő második felében kétszer produkált hármas gólsorozatot, majd ezt a második felvonás elején egy alkalommal megismételte. Bíró Blanka remekül védett, a szerbek végképp elkészültek az erejükkel, tovább nőtt a hátrányuk, a Danyi Gábor és Elek Gábor kapitányduó által irányított csapat pedig Mikulásra szépen telepakolta a puttonyukat: Magyarország-Szerbia 38-26. A magyar kapusok közül Bíró Blanka 14 védéssel és egy góllal, Szikora Melinda pedig két hárítással járult hozzá a sikerhez. Érdekesség, hogy a magyar együttes beállóból egyszer sem volt eredményes, és egyik játékosát sem állították ki. A lényeg: még nem dőlt el semmi, a magyar csapat továbbjuthat és akár ki is eshet. Rengeteg variáció lehetséges, a legvalószínűbb opció, hogy az utolsó csoportmérkőzésen pontot kell szerezni, és akkor nem kell számolgatni, a többieket figyelni. Folytatás kedden a vb-győztes Hollandia ellen.