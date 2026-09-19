Sakkolimpia: második lett a férficsapat

A magyar férficsapat - hallatlan izgalmak után - másodikként végzett a norvégiai Tromsőben rendezett sakkolimpián, s 2002 után először szerzett érmet. A hölgyek lényegesen szerényebb teljesítményt nyújtva a 45. helyen fejezték be a küzdelmet.