A kritikus gondolkodás áll a 12. Világsakkfesztivál fókuszában, amely a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokat mérlegre téve a pozitív készségfejlesztés lehetségét kutatja – Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában.
Rapport Richárd közölte, nagy kő esett le a szívéről azzal, hogy el tud engedni egy keserédes érzést, és úgy gondolja, hogy ettől a játéka is javulni fog.
A versenyen a rendező ország a nők és a férfiak között is több csapatot indíthat.
A Magyar Sakkszövetség elnöke szerint a Mikulás hozhatja Budapestnek a világ ötödik legnagyobb sporteseményét.
Az esemény helyszínéről jövő augusztusban dönt a FIDE.
Lékó Péter nem tagja a szeptemberi, azerbajdzsáni sakkolimpián résztvevő magyar válogatott keretének, amelyet pénteken hoztak nyilvánosságra. A magyar szövetség (MSSZ) honlapjának beszámolója szerint Polgár Judit, a magyar férfiválogatott kapitánya a Rapport Richárd, Almási Zoltán, Balogh Csaba, Berkes Ferenc, Gledura Benjámin összeállítású csapatot nevezte a szeptember 1. és 14. között Bakuban sorra kerülő versenyre.
Kurt Meier mérkőzés közben lett rosszul, egy másik sakkozót pedig néhány órával később a hotelszobájában találtak holtan - írja a vs.hu.
A magyar férficsapat - hallatlan izgalmak után - másodikként végzett a norvégiai Tromsőben rendezett sakkolimpián, s 2002 után először szerzett érmet. A hölgyek lényegesen szerényebb teljesítményt nyújtva a 45. helyen fejezték be a küzdelmet.
A magyar férficsapat nagy izgalmak után ezüstérmet szerzett a norvégiai Tromsőben rendezett sakkolimpián. A győzelem a veretlen kínaiaké lett.
A magyar férfiválogatott Vietnám legjobbjait győzte le, míg a női csapat elszenvedte első vereségét a játéknap előtt hozzá hasonlóan hibátlan Kínától a norvégiai Tromsőben zajló sakkolimpia pénteki, hatodik fordulójában.
A magyar férfi válogatott Spanyolország, míg a női csapat Irán legjobbjait győzte le a norvégiai Tromsőben zajló sakkolimpia szerdai, ötödik fordulójában.
A magyar férfi válogatott Portugália, míg a női csapat Kuba legjobbjait győzte le a norvégiai Tromsőben zajló sakkolimpia keddi, negyedik fordulójában.
A legerősebb magyar férfi és női csapat utazik a norvégiai Tromsőben pénteken kezdődő sakkolimpiára. Az Élő-pontszámok alapján a résztvevők rangsorában a férfi csapat a 6., a női a 13. helyen áll.