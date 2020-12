Babos egyesben kiesett Dubajban

Bár a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) kitart Joachim Löw mellett, a futballszurkolók 81 százaléka leváltotta volna a szakvezetőt.

Jövő nyáron, egészen pontosan június 23-án Németország ellen Münchenben játssza utolsó csoportmérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon. Immár az is biztos, hogy a németeknél a feladatot 2006 óta ellátó Joachim Löw marad a szövetségi kapitány. A 60 éves szakember jövője a Spanyolországban november 17-én 6-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-találkozó után vált bizonytalanná. A DFB írásos beszámolót kért Löwtől a németeket sokkoló kiütéses vereség okairól, illetve jövőbeli elképzeléseiről, amit egy online szóbeli meghallgatás követett. A kapitány szerint csapata egy átalakulási folyamat közben van, sok fiatalt kell beépíteni az idősebb játékosok helyére, akiknek egy részét - Jérome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller - Löw tett ki az együttesből. A DFB elnöksége messze nem teljes egyetértésben, de úgy határozott, hogy az Európa-bajnokság végéig nem vált kapitányt. A döntésről kiadott rövid közleményben az szerepelt indokként, hogy fél évvel az Eb előtt felelőtlenség lenne egy új szövetségi kapitány kinevezése, illetve óriási hiba lenne egyetlen mérkőzés alapján értékelni Löw munkáját. Viszont a nemzeti csapatnak minimum az elődöntőig el kell jutnia, ellenkező esetben ismét napirendre kerül a kapitánykérdés.



Joachim Löw FOTÓ: BENJAMIN CREMEL / AFP

"Egyetértek a célkitűzéssel, a német válogatottal szemben minden nagy eseményen ennek kell lenni a minimális elvárásnak - mondta Löw, miután megerősítették pozíciójában. - Nagyon kevés időt tudunk együtt tölteni az Eb rajtjáig, de ez a többi csapat számára is gondot okoz. A tavaszi mérkőzéseinken kell összeállnia az Eb-n szereplő együttesnek." Sem a német sportsajtó, sem a szurkolók nem fogadták kitörő örömmel a kapitány maradását. A ZDF állami csatorna felmérése alapján a drukkerek 81 százaléka azt szerette volna, ha új szakvezetőt neveznek ki a válogatott élére. A Kicker című futballszaklap azt írta, hogy a DFB gyáva volt, nem mert felelős döntést hozni. A korábbi válogatott játékosok közül Stefan Effenberg a Bild című lapnak azt mondta, szégyenletes teljesítményt nyújtott a csapat Spanyolország ellen. "Feladta a csapat a mérkőzést a spanyolok ellen, ez nem történhet meg a német válogatottal, Joachim Löw is beletörődött a vereségbe, nem tett semmit a kiütés elkerüléséért és ez megbocsáthatatlan" - jelentette ki a volt válogatott labdarúgó. A korábbi 150-szeres német válogatott játékos, Lothar Matthäus is indokoltnak tartaná a váltást, de szerinte a DFB-nek jelenleg nem volt megfelelő jelöltje Löw helyére, ezért nem lépett. "Akik szóba jöhetnének Löw helyett, azok most nem vállalnák a nemzeti együttes irányítását - hangsúlyozta Matthäus, aki 2004-2005-ben a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. - Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője vagy Hansi Flick, a Bayern München trénere lenne alkalmas erre a feladatra, de ők szezon közben érthető módon nem hagyják ott a klubjaikat. Nem is lenne korrekt azt várni tőlük, hogy fél év alatt rakjanak össze egy erős csapatot." A DFB a 2018-as oroszországi világbajnokság előtt 2022-ig, a katari vb végéig meghosszabbította Löw szerződését. A németek két éve a csoportkörben kiestek, de Löw pozíciója ekkor még nem ingott meg, a közvélemény elfogadta, hogy ez egyszeri kisiklás volt, hiszen a szakember vezetésével 2008 óta minden nagy tornán a legjobb négy közé jutott a válogatott, amely a 2014-es világbajnokságot meg is nyerte.