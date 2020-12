A képmutatás kövei - ősbemutató a Pesti Színházban

Nem könnyű megválaszolni a kérdést, miként lehet gyerekek számára megközelíthetővé tenni a holokauszt témáját, ám egy most megjelent mesekönyv épp erre tesz kísérletet.

Tamar Meir izraeli szerző Francesco Tirelli fagylaltozója című, Yael Albert grafikus rajzaival megjelenő, Budapesten játszódó mesekönyve nyolc-tizenkét éves gyerekeknek szól, és megtörtént eseményeken alapul. A héber, olasz, angol és cseh nyelvre lefordított mű az Infopoly Alapítvány gondozásában, Erzsébetváros önkormányzatának támogatásával magyarul is megjelent, közösségi összefogással: a történetet Szilágyi Erzsébet és Papp-Kovács Krisztina tanárnők vezetésével a Lauder Javne Középiskola és a Scheiber Sándor Gimnázium diákjai fordították héberről magyarra. A történet szerint Francesco Tirelli 1926-1948 között élt Budapesten, és olasz fagylaltosként dolgozott. A második világháború alatt sem tért vissza hazájába, bízva abban, hogy olasz állampolgárként nem eshet baja a magyar fővárosban. S ez idő alatt életeket mentett: külső-erzsébetvárosi fagylaltüzletében zsidó gyerekeket és felnőtteket bújtatott, élelmezett 1944-45 telén. Mintegy húsz ember rejtőzött a bezárt fagylaltosüzletben, akik a szigorú körülmények ellenére is megtartották a zsidó szokásokat – érdekesség, hogy a hanuka abban az évben is december 10-én kezdődött, akár 2020-ban –, s az egyik gyerek, Péter arra is rájött, miként készíthetnek hanukiát (a hanuka ünnepén használatos gyertyatartót) az üzletben fellelt eszközökből. A háborút mindannyian túlélték, s a történetben szereplő kisfiú Mayer Péter később Izraelben Jichak és kémiaprofesszor lett, majd a könyv szerzője, Tamar Meir apósa. Francesco Tirellit Giorgio Perlascához hasonlóan budapesti embermentő tevékenységéért a Világ Igazai között tartja számon a jeruzsálemi Jad Vasem intézet, 2008 óta. A szerző Tamar Meir így nyilatkozott a könyv megszületéséről: „Rájöttem, hogy apósom és Francesco Tirelli története minden gyermek és szülő számára értékkel bír. És emellett fontos nyitány lehet a holokauszt bonyolult történelmi időszakának megismeréséhez. Próbáltam ezt érzékenységgel és óvatosan megtenni. Tökéletes? Nem. Egy tökéletes világban nem lenne holokauszt, és nem kellene azon gondolkodnunk, hogyan meséljük el gyermekeinknek annak létezését. De akár akarjuk, akár nem, a világunkban, aminek a holokauszt is a része, a felnőttek felelőssége, hogy segítsék gyermekeiket a holokauszt fogalmának megértésében.”A könyvről bővebben a www.infopoly.info weboldalon tájékozódhatnak.