Érzékeny adatokat gyűjtenek a vakcinára váróktól

A tisztifőorvos szavaiból kedd délelőtt még úgy tűnt, megváltozott a kormányzat álláspontja, nem választhatnak vakcinát a magyarok. Estére a koronavírus portál helyreigazította Müller Cecíliát. Nagy a zavar.

A szakembereket is összezavarta a kormány vakcinainformációs oldalának (vakcinainfo.gov.hu) hétfő éjszakai indítása. Szakmailag nem sok értelmét látják annak, hogy itt rengeteg érzékeny adat megadásával lehet jelentkezni a majdani koronavírus-elleni vakcina oltásra, de a honlap maga is csak igényfelmérést ígér. Sem az oltás majdani beadását, sem a jelentkezés sorrendjének a figyelembe vételét nem ígéri senkinek. Aki a vakcina beadásáról szóló értesítést kérve nem elég figyelmes, abba is beleegyezését adja ott, hogy érzékeny személyes adatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda hosszú távon kezelje és őt különféle üzenetekkel bombázza. A szakemberek értetlenségét csak tovább növelte a tiszti főorvos, amikor kedden egy újságírói kérdésre azt mondta: hogy „nem választhatjuk meg, hogy melyik vakcinát adatjuk be magunknak.” Mivel ez szöges ellentétben áll Orbán Viktor miniszterelnök több – legutóbbi november 20-án elhangzott - korábbi ígéretével, miszerint az emberek majd választhatnak a rendelkezésre álló vakcinák közül, azt tudakoltuk az operatív törzstől, hogy azóta mi változott, szakmailag mi indokolja ezt a korlátozást. Erre ugyan választ nem kaptunk, de lapzártánkra kiadott egy közleményt a koronvírus.gov.hu oldal, miszerint remélik, hogy tavasszal több engedélyezett vakcina is lesz Magyarországon, ami között már választani is lehet. A választási lehetőség elvonása nem támogatná az oltás minél szélesebb körben való felvételét, erősítette meg kérdésünkre Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályának korábbi vezetője. Az oltásokkal szembeni bizalom a járvány-elleni harc egyik legkritikusabb pontjának látszik világszerte. Például még az orosz orvosok jelentős része is egyenesen elutasító a náluk fejlesztett vakcinával szemben: egy szeptemberi közvéleménykutatás szerint csak 24 százalékuk adatná be magának. A lapunk által minap idézett Publicus felmérés azt mutatja, hogy Magyarországon is jelentős a bizonytalanság. A közeljövőben elérhetővé váló koronavírus-vakcinák elfogadottsága a magyarok körében mindössze 20-36 százalék. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az egyes vakcinákkal szembeni bizalom erős összefüggést mutat a válaszolók politikai beállítódásával. Míg az orosz vakcinát a kormánypártiak 29, addig az ellenzéket támogatók 7 százaléka adatná be magának. Mindebből az is kitűnik, hogy a járvány hazai megfékezése szempontjából döntő lehet, hogy a kormányzat mennyire átláthatóan szervezi az oltási kampányt és mennyire képes bizalmat ébreszteni a vakcinázással kapcsolatos döntései iránt. - Ha úgy szervezi az állam a koronavírus-elleni védőoltásokat, mint az influenza vakcináét, amikor is beígérték, hogy mindenkinek ingyenes lesz, de nem jutott mindenkinek, nagy botrány lesz belőle – mondta lapunknak Falus Ferenc, egykori tisztifőorvos. Ő maga nem pártolja a választhatóságot, mert változatlanul reméli, hogy csak olyan tömeges oltást használnak majd Magyarországon, amit az európai gyógyszerhatóság engedélyez. Az utóbbira azért is szükség van, mert a hazai gyógyszerhatóságon óriási a politikai nyomás, ezért lenne megnyugtatóbb, ha a vakcinát független szervezet vizsgálná meg. Megjegyezte: már azt az ötletet sem érti, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a kormányhivatalok helyett miért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK) adták ki az oltások megszervezését, akik ilyennel soha az életükben nem foglalkoztak. - Az oltás bizalmi kérdés – állítja Pusztai Erzsébet infektológus, az ágazat egykori államtitkára. Szerinte fontos, hogy az ember bízzon abban a gyógyszerben, amit kap. Ellenkező esetben nem lesz kedvük a embereknek magukat oltatni. Ő is megjegyezte, hogy nem érthető, hogy mit akar a kormány az oltásra jelentkezőket gyűjtő portállal. Különösen most, amikor még nincs is vakcina az országban. Bár a kormányzat képviselői naponta bejelentenek valamely, az oltással kapcsolatos reményt keltő hírt, a valóságban a helyzet az, hogy a legkorábban elérhető vakcina a Pfizer készítménye lehet – mondta érdeklődésünkre egyik, az engedélyezési folyamatokra rálátó forrásunk. Ez ugyanis december 29-én megkaphatja az unió törzskönyvét. Az orosz és a kínai oltások hazai bevizsgálása egyaránt kezdetleges. Tehát egyelőre nem is lehet miből választani.