Majdnem 80 millió menekült a világban

Bár a 2020-as év még nem zárult le, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) előzetes jelentésében máris tragikus képet festett a menekülthelyzetről a világban.

A szervezet szerint az év közepén összesen 79,5 millió lehetett a lakóhelyéről üldözés, fegyveres konfliktus, vagy emberi jogsértések miatt elmenekült személyek száma. A hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeké 45,7 millió volt, míg 29,6 millióan menekültek külföldre és 4,2 millió volt a menedékkérők száma, vagyis azoké, akik külföldön várnak menedékkérelmük elbírálására, s nemzetközi védelemben részesülnek. Hogy a helyzet milyen drámai mértékben rosszabbodott az elmúlt években, jelzi, 2018-ban még 70,8 millió menekültről számolt be az UNHCR. A szervezet idén szeptemberben megjelent dokumentuma pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy különösen a gyermekek helyzete tragikus, s amennyiben a nemzetközi közösség nem tesz azonnali és bátor lépéseket, hogy ellensúlyozza a koronavírus járványnak a menekültek oktatását sújtó katasztrofális hatásait, a világ legkiszolgáltatottabb közösségeiben élő menekült fiatalok millióinak a tanulása az eddigieknél is súlyosabb veszélybe kerül. Mit sem javult a helyzet azután, hogy márciusban, a járvány hatására globális tűzszünetre szólított fel António Guterres ENSZ-főtitkár. A konfliktuszónákban tovább ropognak a fegyverek, folytatódott az öldöklés Szíriában, Jemenben, Szomáliában és egy sor országban, így a menekültek száma is folyamatosan emelkedett. Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa rámutatott, hogy az eltelt tíz év alatt megkétszereződött a lakóhelyük elhagyására kényszerített személyek száma. Hozzátette, ha nem állnak le a háborúk, újabb drámai rekordokra készülhetnek fel. Ráadásul a járvány is nagy veszélyt jelent mindazokra, akik kénytelenek voltak elmenekülni lakóhelyükről, a Covid-19 hatására még rosszabbá váltak amúgy is siralmas életkörülményeik. A jelentés szerint az év első felében 822 600-an tértek vissza lakóhelyükre, ugyanakkor 22 százalékkal kevesebben mehettek haza, mint 2019-ben, az év azonos időszakában. Nem ismert a hontalanok pontos száma, de 79 ország összesen 4,2 millió ilyen személyről számolt be. Ennél azonban jóval többen lehetnek.