A legtöbben Teheránból és más nagyvárosokból menekülnek az ország északi részébe és vidéki területekre.
Nemrégiben Jemenben és Burkina Fasóban járt az UNHCR képviseletében, hogy a világban a leginkább alulfinanszírozott és legkevesebb érdeklődést kiváltó szükséghelyzetben élő belső menekültekkel találkozzon.
Bár a 2020-as év még nem zárult le, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) előzetes jelentésében máris tragikus képet festett a menekülthelyzetről a világban.
Kirívó megsértése a nemzetközi és az európai jognak, ahogy a menedékkérőkkel bánnak a hatóságok.
Miközben az Európába érkező migráció fokozatosan csökken, arányaiban az út közben életüket vesztők száma emelkedik.
Más hozzáállást, a menedékkérelmek jogosságának egyénenkénti elbírálását várná el a magyar kormánytól a világszervezet - nyilatkozott a Népszavának az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti regionális képviseletének a vezető-helyettese.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) arra kéri Magyarországot, hogy ne kapkodva és a nemzetközi előírások figyelmen kívül hagyásával változtasson menekültügyi rendszerén.
Jövő keddtől az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a menekültek világnapjához kapcsolódóan óriásplakátokon mutat be a 2-es és a 3-as metró megállóiban néhány olyan menekültet, aki - mint az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében írta - Magyarországon új hazára lelt, és tevékenyen hozzájárul az ország fejlődéséhez.