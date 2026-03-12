Újabb plakátkampány - Ezúttal a menekültek mellett

Jövő keddtől az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a menekültek világnapjához kapcsolódóan óriásplakátokon mutat be a 2-es és a 3-as metró megállóiban néhány olyan menekültet, aki - mint az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében írta - Magyarországon új hazára lelt, és tevékenyen hozzájárul az ország fejlődéséhez.