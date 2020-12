Földet érés után felrobbant a SpaceX kísérleti rakétája (videó)

A módszerrel akár otthon is gyorsan ki lehet mutatni a fertőzést, és mivel a vírusterhelést is megmutatja, a betegség lefolyásának előrejelzésében is segíthet.

Olyan, új koronavírus-tesztelési technológiát mutattak be a Cell folyóiratban megjelent tanulmányukban a Gladstone Intézetek és a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) kutatói – köztük a kémiai Nobel-díj egyik idei nyertese , Jennifer Doudna –, amely a CRISPR génszerkesztési eljárás segítségével kevesebb mint fél óra alatt kimutatja a SARS-CoV-2 vírust, és az eredményt okostelefonon jeleníti meg – írta a Qubit

A kutatócsoport eredetileg a HIV-vírus kimutatását akarta felgyorsítani, de a koronavírus megjelenésekor átálltak a Covid-19 fertőzés kórokozójára.

Az új tesztelési eljárás nem csupán azt mutatja ki, hogy valaki elkapta-e a vírust, hanem jelzi az adott mintában a SARS-CoV-2 koncentrációját (vírusterhelés) is. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a vírusból kisebb dózist kapó betegek enyhébb tüneteket mutatnak, vagy teljesen tünetmentesen vészelik át a betegséget. Többször megismételt teszteléssel párosítva a vírusterhelés annak meghatározásában is segíthet, hogy egy adott páciensnél milyen a fertőzés lefutása. Ez az egészségügyi személyzetet segítheti annak megbecsülésében, hogy a fertőzés milyen stádiumában van éppen a beteg, és mennyi időre van még szüksége a felépüléséhez.

A jelenleg legmegbízhatóbbnak tartott PCR, vagyis polimeráz láncreakción alapuló tesztek egyik hátránya, hogy elvégzésükhöz DNS-mintára van szükség. A koronavírus örökítőanyaga azonban RNS-alapú, amelyet a laborvizsgálatot végzőknek át kell konvertálniuk, a második lépésben pedig el kell végezniük egy génamplifikációt, hogy a vírus kimutatásához elegendő DNS álljon rendelkezésre. A kutatók ezért kezdtek el kísérletezni a CRISPR technológiával, amely képes azonosítani a genetikai örökítőanyagot. Módszerük kihagyja a konverziót és a génamplifikációs lépést is. Ehhez a kutatócsoport a DNS-t felismerő és szétbontó fehérje helyett az RNS-t felismerőt használt.

Ha az orrváladék-minta tartalmazza a koronavírus örökítőanyagát, az okostelefon lényegében mikroszkóppá változtatott kamerája fényjelzést kap, és a képernyőjén jelzi, hogy a teszteredmény pozitív.



Az eredményhez szükséges idő attól függ, hogy a mintában mekkora a vírus koncentrációja. A kutatók eredményei azt mutatták, hogy az eszköz 5 percen belül pontosan detektálta a vírus jelenlétét jelentős vírusterhelést mutató mintákban, míg azokban az esetekben, ahol a koronavírus nagyon kis mennyiségben volt jelen, körülbelül 30 percre volt szüksége.

Az újfajta tesztelés akár otthon is elvégezhető lehetne, és más légzőszervi megbetegedést okozó kórokozók esetén is használható lenne. Az okostelefonokra és azokon keresztül a felhőbe kerülő eredményeken keresztül a kontaktkutatást és az epidemiológiai kutatásokat is segíthetné.