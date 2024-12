A SpaceX-rakéta ötperces tündöklése és bukása (galéria)

Pár napja már gyanús volt, hogy meghibásodhat Elon Musk űrhódító vállalkozása, a SpaceX rakétájának fellövése, el is halasztották az eseményt. Csütörtökön végül útnak indult a legénység nélküli Starship, hogy pár perc után fel is robbanjon: a közel 120 méteres rakéta nem tudott leválni az alsó részről, és lángba borult. Musk és a legénység így is sikerként könyvelte el az akciót, mint mondták, rengeteget tanultak ebből a pár percből, a robbanás pedig tulajdonképpen "gyors, nem tervezett szétszerelés" volt. A fellövést pedig ezrek várták a közeli texasi városban, volt, aki napokig kempingezett az eseményt várva. Musk tízmillió dollár "kártérítést" ajánlott fel Brownsville-nek.