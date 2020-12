Idén nemhogy robbanás, de még halk pukkanás sem lesz a tűzijáték piacon

Mivel a kijárási tilalom szilveszterkor is érvényes lesz, így jó eséllyel az eladók nyakán marad a pirotechnikai eszközök jelentős hányada.

Noha pirotechnikai termékeket az idén is lehet venni, de a kijárási tilalom fenntartásával az értékesítési pontokon negyedével eshet a forgalom írja csütörtöki számában a Világgazdaság . A kereskedők úgy számolnak, hogy a termékek fele ki sem kerülhet a raktárakból. A visszaesés oka, hogy 20 és 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, ami azt jelenti, hogy csupán néhány óra marad arra, hogy a vásárló elhasználja a terméket, amit jogszerűen este 6 és másnap reggel 6 óra között lehet felhasználni. A lap megszólaltatta az egyik pirotechnikai cég vezetőjét is, aki elmondta: a vásárlási roham náluk hagyományosan december 31-én az esti órákra esik, de ezúttal aznap is legkésőbb 19 órakor be kell zárni a konténereket. "Ez pedig érzékenyen érinti az értékesítést" – közölte Molnár István.