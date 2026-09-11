Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.
Tizennégy esetben pirotechnikai eszközzel kapcsolatos kéz, arc és szemsérülésekhez riasztották a mentőket. A tűzoltóknak 143 alkalommal kellett beavatkozniuk.
Aki megszegi a szabályt, 150 ezer forintos bírságra számíthat. Ezt az összeget akkor is kiszabhatják, ha csak magunknál tartjuk és nem csinálunk vele semmit.
Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle nagyobb baj.
Legálisan is lehet pirotechnikai eszközöket venni, de akit rajtakapnak, hogy tiltott eszközzel durrogtat, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.
A rendőrség a helyszínen vizsgálja az eset körülményeit.
Nem csak a kutyák látják kárát a szilveszteri durrogtatásnak.
Mivel a kijárási tilalom szilveszterkor is érvényes lesz, így jó eséllyel az eladók nyakán marad a pirotechnikai eszközök jelentős hányada.
A szövetség közölte: nem vállalhatja személyi sérülések kockázatát, ezért az új szezon előtt szigorította a fegyelmi szabályzatot.
Ellenőrzött keretek között, a rendőrséggel és a tűzoltósággal egyeztetve szeretné elérni a pirotechnika visszaengedését a labdarúgó-mérkőzésekre Bernd Hoffmann, a német másodosztályban szereplő Hamburg elnöke. Törekvését a rendőrség támogatja, az UEFA és a DFB nem.
Egy felmérés szerint a többség ezt helyesli is, a házi tűzijátékozást viszont sokan elfogadhatónak tartják óévbúcsúztatáskor.
Uszítás és erőszakra felbujtás miatt indult eljárás az osztrák élvonalbeli Rapid futballszurkolója ellen, mert a hatóságok szerint egy transzparensen a politikus meggyilkolására szólított fel.
A görögtűz önmagában nem elegendő ahhoz, hogy jó legyen a hangulat a futballstadionokban.
Két tűz közé került a Magyar Labdarúgó-szövetség, Orbán Viktor miniszterelnök visszaengedné a pirotechnikát a lelátóra, az európai szövetség viszont minden eszközzel küzd ennek használata ellen.
Visszavontak a piacról három pirotechnikai terméket, mert veszélyesnek bizonyultak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon hétfőn.
A Pest megyei városban sokan megcsodálhatták a rádiós látványos szilveszteri tűzijátékát, de az egyik szomszéd panaszt tett a rendőrségen, és a hatóság meglepően gyorsan a helyszínen volt - írja a Blikk.
Visszahívtak a piacról egy pirotechnikai terméket, mert veszélyesnek bizonyult - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata szerdán a rendőrség honlapján.
Közveszélyokozás bűntettének kísérlete miatt az ügyészség vádat emelt egy férfivel szemben, aki áprilisban az egyik budapesti áruház parkolójában fel akart robbantani egy gépkocsit.
A szabálytalanul tárolt, az 1-3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek között volt tiltott eszköz, így vetőcsöves bomba és petárda is.
Országszerte több pirotechnikai eszköz miatt keletkezett tűzhöz is riasztották a tűzoltókat szilveszterkor - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.