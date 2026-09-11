Hamburg engedné a pirotechnikát

Ellenőrzött keretek között, a rendőrséggel és a tűzoltósággal egyeztetve szeretné elérni a pirotechnika visszaengedését a labdarúgó-mérkőzésekre Bernd Hoffmann, a német másodosztályban szereplő Hamburg elnöke. Törekvését a rendőrség támogatja, az UEFA és a DFB nem.