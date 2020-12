Csepeli HÉV: jövő augusztusig tart a vágányzár

Fél év hosszabbítás sem elég, ezért további két hónappal meghosszabbították a csepeli HÉV vonalán elrendelt vágányzárat az atlétikai stadion építése miatt.

Nyolc hónapos extra vágányzárat prognosztizál a MÁV-HÉV Zrt. a Nemzeti Atlétikai Stadion kivitelezése miatt. A céghez beérkezett beruházói kérelem alapján 2021. január elsejétől várhatóan augusztus 31-ig meghosszabbítják a vágányzár idejét, amely idő alatt a MÁV-HÉV Zrt. biztosítja a buszpótlást. A Boráros téri buszfordulót viszont a Budapesti Közlekedési Központ engedte át. A HÉV-pótlás így nem csak a csepelieknek okoz kényelmetlenséget a Kvassay hídnál való átszállás miatt, hanem a Boráros téren átszállóknak és az M3-as metró vonalának rekonstrukciója idején a Soroksári utat alternatív útvonalként használóknak is. A metrópótlás miatt ugyanis a november elejétől a lezárt szakaszt elkerülő és közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosító 254M járat is ezen az úton közlekedik. Ráadásul a HÉV-pótlók végállomásának biztosítása miatt a BKK-nak már júniusban át kellett szervezni a Boráros tér forgalmi rendjét és egyes BKV járatok megállóit a végállomás egy távolabbi, utasforgalmi és üzemeltetési szempontból kevésbé előnyös pontjára kellett kitolni. Mindezek után érthető, ha a BKK november elején finoman rákérdezett a MÁV-HÉV Zrt-nél , hogy meddig tart még a pótlás. A november közepén megérkező meglehetősen szűk szavú válaszban csupán annyi állt, hogy „a vágányzár 2020. december 31-i befejezését nem tudják megerősíteni”. A BKK ezután már kissé vehemensebben kérdezett rá a dologra, lévén a december 5-ig el kell készíteni a januári forgalmi rendet. Erre kapták válaszul azt a tájékoztatást, miszerint a vágányzárat nyár végéig ki kell tolni a stadionépítés miatt. De mivel ez csak prognosztizálják, bármilyen időpont lehetséges. Az atlétikai stadion építése ugyanis jelentős csúszásban van. Egyelőre a bontással sem végeztek, holott már építeni kellene. Az egykori Vituki toronyházát ma robbantják fel. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. beruházási ügynökség MTI-nek adott tájékoztatása szerint a kivitelezési munka előkészítése során felmérték az 1976-ban épült VITUKI toronyházának állapotát is és arra jutottak, hogy nem hasznosítható, így el kell bontani. Ez senkit nem lepett meg. Az viszont váratlan húzás, hogy a bontásra 4,1 milliárdért szerződött Fejér-B.Á.L. Zrt. (Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége) és a Föld-Trans Kft. alkotta konzorcium hierarchikus bontási technológia helyett a robbantásos technológiát választotta. Az ok egyszerű: ezzel jelentős időmegtakarítást érhetnek el. (Az elbontás során a toronyépületet a Rákóczi híd felé, a hosszabbik oldalával párhuzamosan döntik el.) Az épületegyüttes 1864 négyzetméteres "lepényépületét" viszont hagyományos technológiával bontják el – tájékoztatta az MTI-t tegnap a beruházási ügynökség. A csúszás miatt azonban nem csupán a bontási technológiát kellett módosítani, hanem a naponta 40 ezer utast szállító H7-es HÉV vonalán elrendelt vágányzárat is meg kell hosszabbítani. Nem is kevéssel. A vágányzárat eredetileg a Kvassay híd halaszthatatlanná vált rekonstrukciója miatt rendelték el júniusban. Az eredeti menetrend szerint azonban december végén fel is oldották volna. Ezen idő alatt épült volna meg az atlétikai stadion beruházás részeként a HÉV-töltésen átvezetett alagútban futó két út is. Csakhogy a két munkát nem sikerült összehangolni, így az eredetileg félévesre tervezett vágányzár több mint egy évig tart. Ha minden jól megy. A csúszásról Borbély Lénárd, Csepel kormánypárti polgármestere is csak a Magyar Közlönyből értesült, rögtön írt is egy levelet Mager Andreának – a beruházásért felelős beruházási ügynükséget felügyelő tárca nélküli miniszternek - tájékoztatást kérve a vágányzár feloldásának új időpontjáról. A kerületi önkormányzat a Népszava kérdésére a múlt héten azt írta: nem kaptak választ. A csepeli vonalon is futó új járművek beszerzésére szeptember végén írt ki tendert a MÁV-HÉV Zrt. Első körben negyvenkét villamos üzemű, alacsony padlós motorvonatot vesznek, de ez a mennyiség opcionálisan további 12 járművel megtoldható. Becslések szerint a beszerzési ár bizonyosan százmilliárd forint felett lesz, vélhetőleg nem is kevéssel. A tender jelenleg az ajánlattételi szakasznál tart, amelyre az M2 és az M4-es metróvonalra szerelvényeket szállító Alstomot, valamint a MÁV budapesti elővárosi vasútvonalaira motorvonatokat gyártó Stadlert hívták meg. Az infrastruktúra kivitelezői tenderét azonban még jó ideig nem írják ki. Folyik a tervezés, de még nagyon sok az egyeztetésre váró részlet.