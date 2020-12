Eljött a búcsú pillanata az F1-ben: többen is utolsó futamukra készülnek aktuális csapatuk színeiben

Az olasz futball-legenda hatvannégy éves korában hunyt el.

Hatvannégy éves korában elhunyt Paolo Rossi olasz futball-legenda, az 1982-ben világbajnok olasz válogatott hőse. Haláláról özvegye tájékoztatta a sajtót csütörtök hajnalban. Federica Cappelletti bejelentése mellé posztolt a Facebookon egy fényképet, amelyen együtt láthatók. „Soha senki hozzád hasonló, olyan egyedi és különleges, mint te, nem lesz már, csak a teljes üresség marad” – írta. A La Gazzetta dello Sport című lap értesülése szerint Rossi „gyógyíthatatlan betegségben” szenvedett. Rossi 1973-ban került a Juventus első csapatába, de sérülések miatt kölcsönadták őt a Comónak, amelyben bemutatkozott a Serie A-ban. Az együttesben azonban – még jobbszélsőként szerepelt – nem volt sikerélményben része, később így a Vicenzához került, amelyben már középcsatárként játszott és ez meghozta számára az áttörést. Az 1976/77-es idényben 21 találatával a Serie B gólkirálya lett, hozzásegítve csapatát a feljutáshoz. A csatár a Serie A-ban is folytatta a góltermelést, 24 találattal bizonyult a legjobbnak, és ezzel az első olyan futballista lett Olaszországban, aki egymást követő két évben az első két osztályban gólkirály tudott lenni. Az 1978-es világbajnokságon három góllal – egyet a magyaroknak lőtt – és négy gólpasszal vette ki a részét a negyedik helyezett olasz válogatott teljesítményéből. A csatár játékjoga addig a Vicenza és a Juventus közös tulajdonát képezte, akkor azonban kötelezték őket, hogy ezen változtassanak. A Vicenza akkor világrekordot jelentő összeget, 2,6 milliárd lírát ajánlott fel Rossiért a Juventusnak. A center 1980-ban bundabotrányba keveredett, és három évre szóló eltiltást kapott. Bár Rossi – aki 1981-ben visszatért a Juventushoz – tagadta az ellene felhozott vádakat, lemaradt az 1980-as, hazai rendezésű Európa-bajnokságról, és az 1982-es vb-n is csak úgy tudott játszani, hogy csökkentették az eltiltását. A spanyolországi torna előtt viszont az 1981/82-s idény hajrájában néhány meccsen pályára léphetett Rossi, aki a vb csoportkörében három meccsen nem volt eredményes. Sokan megkérdőjelezték, hogy miért kellett csökkenteni a büntetését és annak ellenére játéklehetőséget biztosítani számára, mivel formán kívül futballozik. Rossi azonban rácáfolt a hitetlenkedőkre, és a középdöntőtől megtáltosodott. Az olaszok felejthetetlen mérkőzésen az ő mesterhármasával múlták felül a favoritok közé sorolt brazilokat 3-2-re, majd a lengyelek ellen 2-0-ra megnyert elődöntőben csapata mindkét találatát ő szerezte. A nyugatnémetek elleni döntőben ő juttatta vezetéshez az olaszokat, akik végül 3-1-re bizonyultak jobbnak. Rossi hat találatával kiérdemelte a vb legjobb játékosa és gólkirálya címet, 1982-ben elnyerte az Aranylabdát. Rossi egy 2018-as dokumentumfilmben azt mondta: a döntőben szerzett gólja mindennél jobban jellemezte az ő stílusát, ahogy az akciónál előbb reagált védőjénél, akinek már nem volt esélye megakadályozni őt a gólszerzésben. „Egyrészt teljesnek éreztem magam. Azt mondtam, hogy sikerült. Másrészt viszont csalódott lettem, hogy közben meg vége lett, befejeződött a vb. De ha valami fontosat nyersz, akkor nemcsak a trófeáról van szó, hanem arról a csapatról is, amelynek tagjaként nyertél, és az egész karrieredről, amely a sikerig vezetett. A személyes megváltásodról szól” – utalt a 38 évvel ezelőtt történtekre. A Juventusszal két bajnoki címe és Olasz Kupa-trófeája mellett 1985-ben megnyerte a Bajnokok Ligája elődjét, a BEK-et, 1984-ben pedig a KEK-et és az európai Szuperkupát. Karrierje utolsó két szezonjában az AC Milant és a Veronát erősítette. Válogatottbeli karrierjét 48 mérkőzéssel és 20 góllal fejezte be, a vb-ken kilenc góllal zárt – 14 fellépésen –, Roberto Baggio és Christian Vieri társaságában holtversenyben a legjobbnak számít ebben a mutatóban az olasz játékosok között.