Szijjártó: Még erősebben kell Brüsszel migrációs politikája ellen küzdeni

Minden tisztségéről és párttagságáról is lemondott csütörtökön Legény Zsolt szocialista politikus, akit a Beregsurány-Luzsanka határátkelő ukrán oldalán kaptak el a hatóságok több karton csempészett cigarettával a kocsijában. Többek között ő töltötte be az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának elnöki tisztét. Az MSZP-t megdöbbentette a hír, kezdeményezték diplomata útlevelének visszavonását is. Bár 2018 óta nem országgyűlési képviselő, Legény Zsolt a jelenlegi parlamenti ciklusban az MSZP-frakciót szakértőként segítette. Feladata ellátására a képviselőcsoport kérésére kapott diplomata útlevelet a Külügyminisztériumtól – közölte lapunkkal az MSZP. Legény Zsolt csütörtökön ezt az okmányát próbálta arra használni, hogy mentesüljön az autója átvizsgálása alól. Mivel a járművön nem volt diplomata rendszám, az ukrán hatóságok a magyar konzulátustól kértek állásfoglalást, ezt követően vizsgálhatták át az autóját. A helyi viszonyokat jól ismerő, a határszélen lakó informátorunk szerint jelenleg is közel száz embernek van olyan engedélye, ami soron kívüli határátlépést tesz számára lehetővé. Jellemzően az egyházak kötelékébe tartozó személyek kaptak ilyen engedélyt a kormánytól, hogy megkönnyítsék a határon túli gyülekezetek látogatását.