Kihívója akadt a csengeri örökösnőnek

A diák nem mondott igazat az apjának egy iskolai konfliktusról, de végül hiába ismerte el a hazugságot, a dühös férfi az oktatónak esett.

Gyorsított eljárásban 1 év és 8 hónap – három évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte a Hatvani Járásbíróság azt a 32 éves csányi férfit, aki fia testnevelő tanárát magából kikelve arcon ütötte, majd le is köpte. A döntés jogerős, a bíróság egyben elrendelte az apa pártfogó felügyeletét. Az ügy előzménye, hogy a fiút egy iskolai játékból kiállították egyik társával együtt, mert nem tartották be a szabályokat. Csakhogy a gyerek az apjának a történtekről azt mondta, hogy a pedagógus pofon vágta őt. A történteket a szülő és a tanár megbeszélte, ám a gyermek továbbra is ragaszkodott az által kitalált valótlan történethez, így másnap az apja újra megjelent az iskolánál, hogy a testnevelőt ismét számon kérje. Az iskola igazgatója kivizsgálta az esetet, és megállapították: a fiú nem mondott igazat. A tanuló végül elismerte, hogy valótlanságokat állított, de az ingerült apa nem nyugodott meg: magából kikelve ordítani kezdett a testnevelő tanárral, akit pofon vágott, és még le is köpött. A Hatvani Járási Ügyészség a büntetett előéletű gyanúsítottat – a társadalomra különösen veszélyes, az utóbbi időben elszaporodott cselekménye miatt – közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt állította bíróság elé. A kormány javaslatára az Országgyűlés még júliusban döntött egyebek mellett az ilyen és hasonló esetek elkerülésére az iskolaőrség felállításáról. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) október végi adatai szerint 443 oktatási intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr. Ugyanakkor a Závecz Research Intézet szeptemberi közvélemény-kutatásából az derült ki, hogy a lakosság 73 százaléka nem tartja helyesnek az iskolaőrök jelenlétét.