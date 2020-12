Összecsaptak az ellentüntetőkkel Trump támogatói Washingtonban

A szlovák sajtó értesülései szerint Lucanskyt 510 ezer euró (180 millió forint) kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.

Öngyilkosságot próbált elkövetni a korrupció vádjával december elején vizsgálati fogságba helyezett Milan Lucansky volt szlovák országos rendőrfőkapitány a cellájában – közölte szombaton a refresher.sk.

Az 51 éves rendőrtábornokot jelenleg egy rózsahegyi kórházban kezelik. Ezt az információt három magasrangú forrás is megerősítette a refresher.sk számára. Korábbi jelentések csak arról szóltak, hogy a volt rendőrfőnököt kórházba kellett szállítani nem hivatalos közlések szerint súlyos fejsérülés miatt.

Lucanskyn kívül vizsgálati őrizetbe került Boris Bena, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) helyettes vezetője, illetve a biztonsági szolgálatok öt magas rangú volt, és jelenlegi vezető tisztségviselője, köztük Peter Gasparovic, a titkosszolgálat kémelhárításának egykori főnöke. A szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség az elmúlt hetekben több komoly visszhangot kiváltó őrizetbe vételt is végrehajtott, főként magas beosztású jelenlegi és volt rendőrségi és titkosszolgálati tisztviselőkkel, illetve a gazdasági élet néhány befolyásos szereplőjével szemben. Főként korrupció, pénzmosás, hivatali jogkörrel való visszaélés, illetve bűnügyi tevékenység támogatása jogcímen indítottak eljárásokat velük szemben. Az első őrizetbe vételekre november elején került sor, azóta több hasonló akció is megvalósult. Az őrizetbe vettek között van mások mellett két volt országos rendőrfőkapitány és az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi csoport, a Penta egyik társtulajdonosa is. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint a gyanúsítottak többsége Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője közel három évvel ezelőtti, nagy botrányt és politikai viharokat is kiváltó meggyilkolása nyomán távozott tisztségéből. Kuciak a többi között korrupciós hálózatokat fedett fel a karhatalmi struktúrákon belül. Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságírót és barátnőjét, Martina Kusnírovát 2018. február végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban fekvő Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság az országban közfelháborodást keltett, és sohasem látott méretű tüntetéssorozat követte, ami belpolitikai válsághoz vezetett, a kormány több tagja távozott , és lemondott Robert Fico kormányfő is.