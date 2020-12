Gődény György feladatának érzi a hiteles tájékoztatást, semmin nem változtat

Nagy Bálint szombaton este enyhe tüneteket észlelt magán, vasárnap pozitív lett a gyorstesztje.

Elkapta a koronavírust Nagy Bálint, Keszthely polgármestere. A városvezető Facebook-oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje. Azt írta, hogy mindig is fontosnak tartotta betartani a járványügyi ajánlásokat, de úgy tűnik, ez most nem volt elég.

„Tegnap késő este enyhe tüneteket kezdtem érezni magamon, és mivel a jövő héten is nagyon zsúfolt hivatali programot terveztünk, sok személyes találkozóval, úgy tartottam helyesnek, hogy még a mai napon csináltatok egy gyorstesztet. Az eredmény kimutatta a Covid 19 fertőzést, így az elkövetkező időszakban karanténban, otthonról dolgozom” – közölte Nagy Bálint.

A polgármester elrendelte a közvetlen közelében dolgozó kollégái tesztelését is.