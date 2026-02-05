Már most 26 jelölőszervezetet vettek nyilvántartásba.
Minden a legnagyobb rendben, azzal sincs semmi gond, hogy az oltásellenes szélhámos 2022-ben elhunytak adatait adta le az induláshoz.
Gődény György idő közben kiszállt a Normális Élet Pártjából, az alakulatot jelenleg a korábban egy sor kamupártban szerepet játszó Stekler Ottó vezeti.
A Szombathelyi Törvényszék jogerős végzésében helybenhagyta a 300 ezer forintos bírságról rendelkező korábbi végzést, pedig az ügyészség nagyobb büntetésért fellebbezett.
Sok idő telt el, az egészségügyi veszélyhelyzet pedig azóta megszűnt - indokolt a bíróság.
Korábban még felfüggesztett börtönbüntetést akartak kiszabni rá rémhírterjesztésért.
A kormánypártnak tíz év kemény munkájával sikerült megteremtenie egy választói csoportot, amely szimpatizál a putyini hatalommal – állapította meg Győri Lóránt geopolitikai elemző.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt már korábban figyelmeztetett, hogy a Normális Élet Pártja nevű Gődény-formáció választási csalásra készül.
A helyi választási bizottság feljelentést tett az ügyben.
Február elsejétől Ausztriában kötelezővé tették a 18 éven felüliek számára a koronavírus elleni oltást. Azokra, akik megtagadják felvételét, 600-tól 3600 euróig terjedő, forintban kifejezve akár 1,2 milliós bírságot is kivethetnek. A kormány szerint így nem lesz szükség lezárásokra, szigorú korlátozó intézkedésekre. Az oltásellenes mozgalmakat azonban nem tudták meggyőzni. Folytatódnak a tüntetések, a radikális jobboldali Szabadságpárt pedig jelezte, bíróságon támadja meg a jogszabályt. Mit tanulhat ebből Magyarország? Meddig tűri, engedi a racionális többség, hogy egy dühös, konteóhívő kisebbség veszélyeztesse a járvány elleni védekezést? Nálunk kötelezővé lehetne-e tenni az oltást anélkül, hogy kitörne a káosz?
A rémhírterjesztés miatt vád alá helyezett vírustagadó sem úszta meg az ügyet.
Felfüggesztett börtönt adnának neki járványtagadó kijelentései miatt.
A rendőrség emberei két helyszínen összesen 142 esetben tettek szabálysértési feljelentést, míg négy fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki.
A Gődény György szervezte Hősök terei demonstráción tüntetők egy részét a rendőrök követték a Vajdahunyad várához, és ott is intézkedtek.
A vírusszkeptikus szakgyógyszerész úgy véli, hogy tudományos alapokon nyugvó nézeteket publikál.