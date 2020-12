Kompenzációs alapot indít a lengyel kormány a védőoltás mellékhatásaitól szenvedők kompenzációjára

Valamit tudnak Varsóban?

A hírt Michal Dworczyk, a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője közölte kedden. Az MTI azt írja, a Mateusz Morawiecki kormányfővel, valamint Adam Niedzielski egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtóértekezleten jelentette be ezt a nemzeti védőoltásprogramot jóváhagyó kormányülés után. A magyar állami hírügynökség szerint Morawiecki emlékeztetett: Lengyelország eddig 60 millió vakcinára kötött szerződést hat gyártóval, az oltási programra 3 milliárd zlotyt (239,3 milliárd forint) különítettek el a költségvetésből, emellett az oltást végző egészségügyi intézményeknek további, az elkülönített összeget "szinte megduplázó" forrásokat szánnak. A nem egészen 38 milliós Lengyelországban a két adagban történő oltásra mintegy 31 millió 16 év feletti lakos lesz jogosult. A kormányfő megerősítette: a vakcinálás ingyenes és önkéntes lesz, első körben az egészségügyi dolgozókat oltják be. "Viszonylag gyorsan" a tanároknak is felajánlják az oltást, a jelenleg elrendelt távoktatásról a hagyományosra való visszaállás viszont nem az oltástól, hanem a járványhelyzet további alakulásától függ - jelentette ki Morawiecki. Korábbi bejelentések szerint Lengyelországban január 17. után megkezdődhet a fokozatos áttérés a hagyományos oktatásra, elsőként valószínűleg az általános iskolák 1-3. osztályai térnek vissza a tantermekbe. Michal Dworczyk, a kormányfői hivatal miniszteri rangú vezetője, aki az oltási programért felelős kormánybiztosként is dolgozik, kifejtette: az egészségügyi dolgozók után a 60 évnél idősebbeket, a rendfenntartó erők tagjait és a tanárokat oltják be. Bejelentette továbbá: olyan mechanizmust hoznak létre, mely révén állami kártérítést igényelhetnek azok, akik szervezetében az oltás után esetleg kedvezőtlen reakció következik be. A kártérítési alapról szóló törvénytervezetet napokon belül beterjesztik - mondta. Adam Niedzielski közölte: az első körben beoltandók számára január 15-étől elindulhat a regisztráció. A miniszter úgy vélte: a jelenleg lassuló lengyelországi járványhelyzet ellenére "reális kockázata" áll fenn a járvány harmadik, tavaszi hullámának. "Nem szabad megengedni, hogy a vakcinálást majd egy növekedő járvány közepette végezzük" - figyelmeztetett Niedzielski. Ebben a vonatkozásban jelezte, hogy a karácsonyi ünnepekre vonatkozóan a lengyelek "következetes otthon maradását" fogja javasolni a járványkezelő válságstábnak. Az esetleges intézkedéseket csütörtökön jelenthetik be. Keddi Twitter-bejegyzésében Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes kabinetfőnöke, Michal Moskal közölte: a lengyel kormánypárt elnöke (Kaczynski) beoltatja magát a koronavírus ellen. Arra vonatkozóan, hogy felmérések szerint a lengyelek több mint fele elutasítja az oltást, Moskal azt írta: "nem magunkért oltatjuk be magunkat, hanem elsősorban azokért, akiket megfertőzhetünk". Korábban Andrzej Duda elnök és Mateusz Morawiecki is közölték, hogy beoltatják magukat. A miniszterelnök ilyen döntésre bátorította honfitársait is, Andrzej Duda pedig - utalva a Covid-19 súlyos eseteire - "élet-halál kérdésének" nevezte az oltást az MTI beszámolója alapján.