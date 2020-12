Nyomozás indult a VII. kerület korábbi, fideszes vezetése ellen

Módosult az alkotmány, újabb egyetemet szerveznek ki, jöhet a nagyszabású privatizáció.

Mintegy huszonegy törvényt módosított alig egy óra alatt a parlament kedden. Az előterjesztések egy (kisebb) része technikai jellegű volt (például nemzetközi egyezmények kihirdetéséről szólt), de egy sor nagy jelentőségű jogszabály is változott az év utolsó előtti törvényhozási napján. A képviselők többek között elfogadták az alaptörvény kilencedik módosítását, vagyis törvénybe foglalták, hogy Magyarországon „az anya nő, az apa férfi”, ezen kívül meghatározták a közpénz fogalmát (szakértők szerint szűkítő jelleggel, így a TAO-pénzek a jövőben nem feltétlenül minősülnek majd közpénznek), és csökkentették az elrendelhető különleges jogrendek számát hatról háromra – igaz, például a szükségállapot kihirdetésének már nem lesz fegyveres konfliktus kihirdetése az előfeltétel. Az Országgyűlés ezen felül az alaptörvény „gender-ügyi” passzusaihoz igazodva módosított az örökbefogadás szabályain, így az egyedülállók, nem házasságban élő párok ezentúl nehezebben vehetnek magukhoz gyermeket. A képviselők több törvényben is intézkedtek az állami vagyon ingyenes átadásáról, így az egykori Lipót mezei elmegyógyintézet épületét megkapta a nyíltan elitképzést megvalósító Közép-Európai Oktatási Alapítvány, az egykori bicskei menekülttábor ingatlanjait pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ezen kívül az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program keretében Veszprém városa és a veszprémi Főegyházmegye is több ingatlanhoz jutott. A programsorozatot ráadásul nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánították, így a beruházó mentesül a közbeszerzési törvény hatálya alól. Változtattak a koncessziós- és a hulladékgazdálkodási törvényen is, így lehetőség nyílik egy országos „kukaholding” létrehozására. (Majd a szolgáltatás privatizálására, csakúgy, mint az autópályadíjak beszedésének magánkézbe adása esetében is.) A honvédelmi törvény módosításával 1,9 millió forintra emelték a honvédség, a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem országos vezetőinek havi illetményét, miközben a törzsállomány tagjai sok esetben ennek még mindig csak a tizedét viszik haza. Az Országgyűlés módosított a Nemzeti Adó és Vámhivatal dolgozóinak jogállásán is, a jövőben már ők sem lesznek köztisztviselők. Több ponton módosult a felsőoktatási törvény is, ennek eredményeképpen alapítványi kézbe került a Pannon Egyetem. Részletesen foglalkoztunk a választási törvény módosítását kísérő kormánypárti zavarról, mellyel kapcsolatban váratlanul külön szavazást kért a parlamentben a Fidesz arról a törvénymódosító javaslatról, amelyik a lakosságszám módosulása miatt összesen tíz Pest megyei egyéni választókerület határát módosította volna. Ezt az indítványt aztán le is szavazták. Ezen lépés azért különösen érdekes, mert múlt héten csütörtökön a Törvényalkotási Bizottságban a kormánypártok még támogatták a javaslatot. Akkor ez volt a meglepetés, hiszen a Párbeszéd nyújtotta be módosítást. A Fidesz egyelőre nem adott magyarázatot a fordulatra.